Centenas de pessoas foram ordenadas a evacuar quando um incêndio começou em uma enorme usina de armazenamento de baterias na Califórnia

MOSS LANDING, Califórnia (AP) – Centenas de pessoas receberam ordem de evacuação e parte da Rodovia 1 no norte da Califórnia foi fechada quando um grande incêndio eclodiu na tarde de quinta-feira em uma das maiores fábricas de armazenamento de baterias do mundo.

A usina Moss Landing, localizada a cerca de 124 quilômetros ao sul de São Francisco, é propriedade da empresa texana Vistra Energy e contém dezenas de milhares de baterias de lítio. As baterias são importantes para armazenar eletricidade proveniente de fontes de energia renováveis, como a energia solar, mas se pegarem fogo, as chamas podem ser extremamente difíceis de apagar.

“Não há como adoçar isso. Isto é um desastre, é isso que é”, disse o Supervisor do Condado de Monterey, Glenn Church. KSBW-TV . Mas ele disse que não esperava que o fogo se espalhasse além do prédio de concreto onde estava fechado.

Houve incêndios na fábrica de Vistra em 2021 e 2022 que foram causados ​​​​por um mau funcionamento do sistema de sprinklers que causou o superaquecimento de algumas unidades, de acordo com o The Mercury News.