Centenas de pessoas vieram ao cemitério de Borisov em Moscou para prestar homenagem à memória de Alexei Navalny. Isso mesmo. Fotos

No aniversário da morte de Alexei Navalny Musciti, eles vieram honrar sua memória no cemitério de Borisov. Política, Lyudmila e Anatoly Navalny, bem como Alla Abosimov, mãe de Julia Navalny, também chegaram ao túmulo. No meio do dia, uma linha daqueles que querem colocar flores no túmulo de Navalny se estendia para fora da porta do cemitério. Fotógrafo de jornalistas independentes “Costa” narraComo foi esse dia.

As pessoas que vieram em homenagem às memórias de Alexei Navalny estão no cemitério de Borisov desde o início da manhã. Às nove horas, chegou as brasas do carro, é fácil determiná -las com bandeiras. Um discurso estrangeiro foi ouvido. Os diplomatas colocaram flores uma das primeiras e colocaram notas no túmulo – em diferentes idiomas. A princípio, o túmulo era totalmente livre, as pessoas poderiam ficar nas proximidades, pensam.

Basicamente, todos usavam flores. De manhã, as pessoas tinham medo de custódia e foram ao cemitério, escondendo -as em sacos. Mas então fomos abertamente, segurando -o em nossas mãos. Em algum momento, havia muitas pessoas: inicialmente a linha ocupava todo o estacionamento no cemitério de Borisov e depois esticou a estrada. Ela cresceu e parece que, em algum momento, ela alcançou cerca de mil pessoas: para passar completamente, demorou muito tempo. Muitos carros estão dirigindo com sinalização e as pessoas acenaram em resposta a eles.

Por volta das 10 da manhã, os pais de Alexei, Lyudmile e Anatoly Navalny, mãe de Julia Navalny Alla Abrosimova, e cantores e padres vieram com eles: eles passaram um memorial sobre o túmulo. Os pais de Alexei não entraram em contato um pouco aos jornalistas, mas conversaram com os apoiadores dos políticos que vieram ao túmulo. Às vezes, eles os abraçavam, diziam brevemente algo um para o outro, incentivavam -os.

As pessoas na fila estavam congeladas, alguma merda estava tremendo (em Moscou estava a -8 ° C hoje). Alguns choraram. Quando os parentes saíram, os cantores continuaram a ler orações. Os cemitérios dos cemitérios começaram a organizar uma passagem para o túmulo para que as pessoas não pudessem manter. Eles só conseguiram colocar flores e tocar a cruz. Mas, graças a isso, todos foram capazes de ver o túmulo de Navalny até o cemitério fechar.

A polícia estava constantemente andando pela fila, havia muitos que podiam dar errado para os funcionários do ED Center. Uma câmera ininterrupta estava capturando pessoas que entram, a outra para ir; Eles continuaram atirando no túmulo. Todos “Ehnica” estavam em máscaras: seu uniforme – jeans, jaqueta preta, máscara e câmera. Antes do almoço, todas as pessoas com câmeras, exceto “Ehnik”, foram expulsas do cemitério, mas depois perceberam que era inútil. As pessoas que vieram para Alexei estavam tensas, não se sentiam livres. Muitos cobriram o rosto.

Além das flores, as pessoas trouxeram anotações: elas escreveram sobre medo, amor, promessas. Às vezes, artesanato, miçangas, bordados, muitos tamanhos diferentes e velas são deixados no túmulo.

No final do dia, uma das chegadas tirou o violão, as pessoas cantaram “I Am a Soldier”, “Change”. À noite, a porta do cemitério estava fechada e, em seguida, seus funcionários levaram flores daqueles que não os colocavam no túmulo e os entregaram aos guardas. As flores cobriam o túmulo, quase escondendo a cruz.

