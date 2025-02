Centenas se reúnem na capital dos EUA para protestar contra a influência do governo de Elon Musk

Centenas de pessoas, incluindo legisladores democratas, se reuniram na terça -feira em frente ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em Washington, DC, para protestar contra o bilionário de tecnologia Elon Musk’s Influência do governo.

“Não podemos permitir que Elon Musk e um pequeno grupo de pessoas sejam secretos, a portas fechadas, remova nossa privacidade, remova nossos dólares, remova tudo o que temos”, líder da minoria do Senado Chuck Schumer Ele disse à multidão.

O protesto ocorreu no meio dos relatórios de que o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) gerenciado por Musk (DOGE) obteve acesso a bancos de dados confidenciais, incluindo informações relacionadas a pagamentos de seguridade social.

“Qual DOGE Ele está fazendo não é democracia “, disse Schumer.

O senador Chris Van Hollen disse que esta é “a barganha mais corrupta que vimos na história americana”.

“Elon Musk deu milhões a finanças (presidente Donald) a campanha de Trump, e agora Trump lhe deu as chaves do nosso governo … Musk (está) chegando ao departamento de tesouro e roubando números de previdência social, dados pessoais. Você está indo Para deixar isso se levantar? “

A multidão cantou “Elon Musk tem que sair!” E alguns manifestantes tinham sinais que diziam “Não Trump, sem almíscar, sem os EUA. Fascista”, “o almíscar possui Trump” e “entrega de dados privados”.

Enquanto isso, o departamento do Tesouro disse em uma carta aos membros do Congresso sobre os sistemas de pagamento que uma revisão do sistema está em andamento e que os membros da equipe terão acesso “apenas lendo” às informações.

“Atualmente, os membros da equipe do Tesouro que trabalham com Tom Krause, um funcionário do tesouro, terão apenas o acesso à leitura dos dados codificados dos sistemas de pagamento de serviços tributários para continuar essa avaliação de eficiência operacional”, disse a carta.

Anteriormente, o líder da minoria de Schumer e da câmera de representantes, Hakeem Jeffries, apresentou sua conta para “parar o assalto” para evitar o que eles chamam de “intrusão ilegal de almíscar nos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro”.