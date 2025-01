Center, Governo de Manipur, United Naga Council concorda em voltar ao pedido de 2016, criando 7 novos distritos

O Centro, o governo de Manipur e o Conselho Unido de Naga (UNC), a Agência Apex Naga, realizou conversas tripartidas e concordou em retirar o movimento do governo do estado que criou sete novos distritos que entraram em vigor em dezembro de 2016.

Representantes do governo do estado apresentam uma proposta para esse fim na próxima rodada de conversas em abril, segundo um comunicado.

“Após discussões exaustivas, foi concordado mutuamente que os representantes do governo do estado apresentarão uma proposta na próxima reunião tripartida, programada para abril de 2025”, lê a declaração conjunta.

A declaração foi assinada por Ng Lorho, presidente do Conselho Unido de Naga e outros funcionários que participaram da reunião. Secretário principal de Manipur, Prashant Kumar Singh; O Comissário (Home), N Ashok Kumar, do Governo de Manipur, e Ak Mishra, consultor (NE), que representa o governo central também assinou o acordo.

De acordo com uma declaração conjunta assinada pelos representantes da UNC, o governo de Manipur e o Centro, a reunião presidida pelo consultor (NE) ao Ministério do Interior da União deliberado no movimento de 2016 do governo do governo do Congresso sob Okram Ibobi Singh Singh, para a criação de sete novos distritos.

Em dezembro de 2016, Manipur se tornou um estado de 16 distritos, depois que sete novos distritos foram formados dividindo os nove existentes.

Currently, Manipur was subdivided into 16 districts after the formation of seven new districts, including Tengnoupal (Bifurcado de Chandel), Kamjong (from Ukhrul), Pherzawl (Churachandpur), Kangpokpi (from Senapati), Jiribam (of Imphal East), Kakching ( de Thoubbal) e Noney (de Tamenglong).

A criação dos distritos ocorreu após um bloqueio econômico aplicado pela UNC, protestando contra a criação de dois distritos, Sadar e Jiribam, alegando que eles invadiriam a terra ancestral dos Nagas.