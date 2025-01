Centro autoriza dois juízes para juízes de Delhi HC e 1 para Uttarakhand HC

O Centro notificou na terça-feira a nomeação de dois novos juízes para o tribunal superior de Delhi e um novo juiz para o tribunal superior de Uttarakhand.

Dois advogados, Ajay Digpaul e Harish Vaidyanathan Shankar, julgarão as questões no tribunal superior de Delhi, e o oficial de justiça Ashish Naithani assumirá o cargo de juiz do tribunal superior de Uttarakhand, disse o Ministério da Lei e Justiça da União em um comunicado.

O Supremo Tribunal Collegium, que decide a nomeação de juízes no país, confirmou a nomeação dos dois advogados como juízes do Tribunal Superior de Deli em agosto de 2024, enquanto a nomeação de Naithani para o Tribunal Superior de Uttarakhand foi confirmada em 22 de dezembro.

Ajay Digpaul tem 31 anos de experiência em diversos ramos do direito, incluindo direito civil, criminal, constitucional, trabalhista, societário, de serviços e comercial, com especialização em processos civis e criminais, disse a faculdade.

Da mesma forma, o colégio elogiou os 180 julgamentos reportáveis ​​do advogado Shankar e aprovou o seu consentimento para o cargo de juiz no tribunal superior de Deli.

Em agosto de 2024, o colégio também propôs os nomes de mais dois candidatos a juízes do Tribunal Superior de Delhi. O advogado de arbitragem Tejas Karia e o advogado de direitos de propriedade intelectual Shwetasree Majumder foram recomendados junto com os advogados Digpaul e Shankar. No entanto, ainda se aguarda a notificação do governo da União que nomeia Karia e Majumder como juízes do Tribunal Superior de Deli.

A nomeação de juízes assume importância, uma vez que existiam 345 vagas para juízes nos tribunais superiores do país em Junho de 2024, de acordo com dados do Departamento de Justiça, indicando que aproximadamente um terço dos cargos de juízes dos tribunais superiores estão vagos.

De acordo com o procedimento rotineiro, os tribunais superiores devem fazer recomendações para o preenchimento de um cargo pelo menos seis meses antes da criação da vaga. “No entanto, este limite de tempo raramente é respeitado”, disse o Ministro do Direito e Justiça da União, Arjun Ram Meghwal, num anúncio do Rajya Sabha em dezembro de 2024.

