Centro de Treinamento Fiitjee em Bhopal selado no meio de acusações de fraude

As autoridades selaram o centro de treinamento Fiitjee em Bhopal no domingo, após acusações de má conduta e fraude financeira. A ação foi realizada pelo magistrado da subdivisão de Bairagarh e pelo magistrado da subdivisão do deputado Nagar, com a ajuda da polícia. Isso ocorre no meio do principal instituto de treinamento de JEE, que enfrenta problemas crescentes após as acusações de irregularidades financeiras e FIR.

O comissário de polícia de Bhopal, Harinarayan Chari Mishra, confirmou que três equipes especiais se formaram para investigar e localizar o proprietário do centro de treinamento, que permanece em geral. Os ataques são planejados nos possíveis esconderijos, dentro e fora do estado.

Uma FIR foi registrada em dezembro na delegacia de Nagar contra quatro pessoas, incluindo o proprietário do centro de treinamento.

Os pais alegaram que as taxas que variam de Rs 2 a Rs 6 lakh por aluno, coletadas de aproximadamente 700 estudantes matriculadas, não foram reembolsadas.

O DCP Sanjay Agawal declarou: “Os pais exigem seu retorno do seu dinheiro, já que seus pagamentos estão presos ao centro de treinamento”.

Além da ação, o Bhopal Collector cancelou a licença de Gumashta do Centro de Treinamento. Enquanto isso, pais frustrados se reuniram do lado de fora das instalações do Instituto no domingo para organizar um protesto, exigindo justiça e reembolsos.

Depois de vários centros, Fiitjee em 26 de janeiro emitiu uma declaração oficial Para fornecer clareza e abordar as preocupações de estudantes e pais. Fiitjee, em comunicado oficial, disse que “não estamos envolvidos no fechamento dos centros e parceiros de gestão do Centro, tomaram a decisão temporária”.