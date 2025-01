Centro: Ferrante, ‘Forza Italia é a única força centrista Sturziana e Degasperiana’

Roma, 18 de janeiro. (Adnkronos) – “No centro há um fluxo de associações, movimentos, personalidades, todos olhando para a esquerda. Comunidade Democrática de Delrio, Libertà Eguale, Primavera de Spadafora, há o protagonismo irritado dos vários Prodi, Gentiloni e Ruffini , que se somam a experimentos já prestes a se tornarem líquidos, ver Action e Italia viva, são todas operações palacianas, funcionais para ampliar o campo, para consolidar a liderança de esquerda radical de Elly Schlein e, portanto, pouco atraente para os moderados. O único movimento central e centrista, inspirado em Sturzian e Degasper, e com uma conotação pragmática liberal e popular, é o deputado da Forza Italia, Tullio Ferrante, há mais de trinta anos. , Subsecretário do MIT.

“Forza Italia – acrescenta – é o partido fundador e pedra angular do centro-direita, um membro histórico do Partido Popular Europeu, o partido governante em todos os níveis institucionais. Uma das intuições mais extraordinárias do Presidente Silvio Berlusconi, que em 1994 – apesar do cepticismo de muitos – reuniu sob o mesmo tecto o melhor das culturas políticas liberais, populares e reformistas que contribuíram para a construção e consolidação da República. A Forza Italia, que considera a sua razão de ser programática mais relevante do que nunca na luta contra a opressão judicial, fiscal e burocrática, alcançou o resultado extraordinário de 150.000 membros no ano passado e continuará a fazê-lo solidamente em casa dos moderados que – Ferrante conclui – nosso Secretário Nacional Antonio Tajani lidera com sabedoria, inteligência, equilíbrio e perseverança em direção a objetivos novos e desafiadores”.