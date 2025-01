Centro: Lupi, ‘à esquerda falamos sobre isso, no centro à direita está o personagem principal’

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – “A casa dos moderados está no centro-direita. Há algum tempo que trabalhamos para dar ainda mais força e peso à proposta centrista e popular do centro-direita, trazendo responsabilidade, competência e seriedade à ação governativa”, afirmou Maurizio Lupi, presidente da Noi Moderados.

“E os resultados do ano passado, do europeu ao regional, confirmam o crescimento constante da área que se reconhece no Partido Popular Europeu. O Centro certamente não é exclusivo da esquerda, pelo contrário: depois do fracasso do Terceiro Pólo e da consolidação do sistema bipolar, agora a oposição também teve que redescobrir a importância da área centrista, que sempre foi a protagonista da centro-direita”, finaliza Lupi.