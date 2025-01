Centro, Maha Govt Start Surveys em Pune à medida que os casos de síndrome de Guillain-Barré surgem

Como parte da iniciativa, amostras de água, águas residuais e alimentos estão sendo coletadas para encontrar a causa raiz da condição neurológica rara, que permanece desconhecida porque os epidemiologistas não podem descobrir o vínculo etiológico ou causador dos GBs, funcionários do governo do estado ciente do assunto disse.

“A doença se espalhou apenas por Pune, não em um Maharastra inteiro. O governo do estado está tomando todas as medidas corretivas para conter a propagação da doença. Formamos equipamentos de resposta rápida para fazer um balanço da situação. Nossas equipes municipais de Bombay são muito ativas no campo “, disse um funcionário do governo do estado, solicitando o anonimato.

Leia também | Dr. Agarwal Medical Care IPO: Alta avaliação exige cautela

“Começamos a fazer pesquisas domésticas. O Ministério da Saúde da União está constantemente em contato conosco e nos apoia quando necessário. Várias amostras de água, alimentos e águas residuais são coletadas e os laboratórios são enviados para sua prova, incluindo o Instituto Nacional de Virologia “, acrescentou o funcionário.

As consultas enviadas ao Ministério da Saúde da União e da NIV permaneceram sem resposta até o momento da publicação.

Leia também | Por que a saúde intestinal e os probióticos estão levando o centro do palco na Índia

Os cientistas do governo cientes do assunto disseram que o aumento do GBS atual foi identificado clinicamente por neurologistas em pacientes que vêm com angústia neurológica, com dormência súbita e fraqueza muscular. Até agora, cerca de 101 casos foram relatados em Pune, com uma suspeita de morte ligada ao GB.

A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune raro, onde o sistema imunológico ataca o sistema nervoso periférico, que afeta o controle muscular e os sinais sensoriais. Os sintomas geralmente começam como formigamento ou fraqueza nas pernas e podem se estender aos braços, rosto ou peito, o que às vezes causa paralisia e dificuldade em respirar, engolir ou falar. Casos críticos precisam de cuidados intensivos. Não é contagioso, mas geralmente é desencadeado pela resposta imune a infecções bacterianas ou virais relacionadas à diarréia ou gripe e, ocasionalmente, após a cirurgia. Os cuidados médicos rápidos são cruciais para lidar com a condição.

Leia também | Saúde Mental: Quantos anos é muito velho para a terapia?

Na segunda -feira, o Ministério da Saúde do União enviou uma equipe multidisciplinar para Pune para ajudar as autoridades do governo do estado a instituir intervenções de saúde pública para abordar a robusta nos casos de GBS.

A equipe central inclui sete especialistas extraídos do Centro Nacional de Controle de Doenças (NCDC), Nimhans Bengaluru, Escritório Regional de Saúde e Bem -Estar da Família e Instituto Nacional de Virologia (NIV), Pune. Três especialistas na NIV já estavam apoiando as autoridades locais. A equipe central já se expandiu, informou o ministério em comunicado.

Anteriormente, Mint relatou que o Ministério da Saúde da União está trabalhando em estreita colaboração com os departamentos de saúde do estado, recomendando as intervenções de saúde pública necessárias para interromper a propagação da doença.