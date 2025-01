Centros de armazenamento de cebola planejados para cobrir riscos da cadeia de abastecimento

Nova Deli: Com a escassez de cebola a tornar-se uma dor de cabeça perene, o governo está a trabalhar num plano para criar centros de armazenamento em diferentes partes do país para reduzir a sua dependência de um único centro – Nashik em Maharashtra – para reservas, duas pessoas envolvidas no processo . ditado.

Assim que o plano tomar forma, espera-se que a medida ajude a controlar o aumento dos preços das colheitas de bolbos em tempos de escassez e garanta que os bens essenciais de cozinha estejam disponíveis para todas as famílias.

Ao estabelecer centros de armazenamento regionais, o plano procura abordar as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento causadas pela centralização, disse a primeira das duas pessoas mencionadas acima.

Além disso, poupará a quantidade significativa de dinheiro que o governo gasta na transferência de cebolas de Nashik para diferentes partes do país para as suas iniciativas de intervenção no mercado, tais como a venda de cebolas a preços reduzidos através de agências como a NAFED e a NCCF e a transferência de stock regulador para o comércio grossista. mercados.

O plano está actualmente a ser discutido com o Ministério da Agricultura, disse esta pessoa.

As consultas por e-mail enviadas ao Departamento de Defesa do Consumidor permaneciam sem resposta até o momento desta redação.

Produção em declínio A proposta surge em meio a um declínio constante na produção de cebola. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção caiu de 31,6 milhões de toneladas no EF22 para 30,2 no EF23, uma diminuição de 4,67%. Caiu ainda para 24,2 milhões de toneladas no EF24, refletindo um declínio de 19,85%. Entretanto, o consumo anual de cebolas pelas famílias no AF23 foi registado em 19,3 milhões de toneladas.

Atualmente, embora Nashik desempenhe um papel crucial no armazenamento de cebola, esta centralização criou vulnerabilidades na cadeia de abastecimento. Ao descentralizar o processo de armazenamento e estabelecer centros de armazenamento regionais, o governo pretende criar um sistema de abastecimento mais resiliente.

O processo está sendo elaborado para identificar locais que possam fornecer ecossistemas de armazenamento alternativos, semelhantes a Nashik. As áreas em consideração incluem Delhi NCR, Ranchi, Guwahati, Rajasthan, Madhya Pradesh, Karnataka e Gujarat.

alvo de buffer O governo estabeleceu a meta de adquirir 475.000 toneladas de cebolas para estoque de segurança no EF25.

A partir de agora, o governo está transportando cebolas em caminhões e trens de Nashik para Delhi-NCR, Lucknow, Guwahati, Jammu e Caxemira, Gujarat, Ranchi, etc., durante períodos de preços elevados.

O transporte de cebolas do local de origem para outras cidades leva de 5 a 6 dias por caminhão e de 2 a 3 dias de trem.

“Há uma discussão sobre a criação de instalações de armazenamento sob o modelo de parceria público-privada ou a utilização de qualquer outra instalação de armazenamento existente para armazenar cebolas”, disse a segunda pessoa.

O governo começou a vender cebolas a um preço reduzido de $35/kg em setembro de 2024, quando este alimento básico de cozinha era vendido por mais de $70/kg na capital nacional e $80/kg em algumas outras partes do país.

“O principal problema é o armazenamento, pois não temos a infra-estrutura adequada. Penso que tem de ser eficiente porque, para um produto perecível como a cebola, instalações de armazenamento de má qualidade podem levar a enormes desperdícios. demanda”, disse Rakesh Arrawatia, professor do Anand Institute of Rural Management, Gujarat.