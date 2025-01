CEO criticada por comparar a falta de realizações do marido com as suas. Foi assim que os internautas reagiram

CEO criticada por comparar a falta de realizações do marido com as...

Stacey Champagne, CEO da Hacker in Heels, comparou suas realizações profissionais à falta de marcos de seu marido em uma postagem nas redes sociais. Em uma postagem no LinkedIn, a CEO e fundadora da Hacker in Heels afirmou que teve várias conquistas profissionais claras em 2024, enquanto seu cônjuge não alcançou nenhuma.

“Tive múltiplas conquistas profissionais claras em 2024. Meu marido? Zero.”

Dando conselhos sobre todas as coisas que seu cônjuge não conseguiu realizar no ano passado, ela afirmou:

Sem certificações.

Nenhum curso universitário foi concluído.

Não há documentários de longa-metragem.

Sem prêmios. Além disso, ela alegou que confrontou o marido e perguntou-lhe: “Como você *faz* isso?!” Perguntei do outro lado da mesa da sala de jantar: “Como você pode passar um ano inteiro sem fazer nada desse tipo e ficar bem?”

Para sua consternação, o marido não teve resposta. Segundo Stacey Champagne, há muito mais para analisar e aprender em um intercâmbio como esse. A postagem acrescenta: “Especificamente, o que atrapalha a MINHA capacidade de ficar contente sem marcadores convencionais de realização?” Ela argumentou que muitas pessoas, especialmente mulheres de alto desempenho, enfrentam esse problema.

Esta postagem gerou reações negativas dos internautas, já que alguns a criticaram por tornar pública a falta de conquistas profissionais do marido, enquanto outros descreveram o que realmente significa a conquista. Um usuário relatou que o CEO precisa de terapia. Outro usuário comentou: “Menosprezar seu marido publicamente não é um empurrão”. Outro usuário comentou: “Em vez disso, não estamos surpresos com suas “insights nítidas”;

A resposta do marido. O marido de Stacey Champagne respondeu à postagem e disse que sua esposa aprova sua falta de qualificações e certificados e deseja que ele possa atingir seu nível Zen.

Listando as suas qualificações, o marido disse: “Uma das melhores partes da Marinha é que eles me disseram exatamente o que valorizam e o que querem que eu alcance, por isso já fiz tudo isso”. Ele observou que possui qualificação em guerra dupla, possui mestrado em STEM e completou todas as qualificações e requisitos para sua classificação atual e próxima.

A isso, uma usuária respondeu: “Qualquer que seja sua intenção, você exaltou seu marido. “Você o castrou tanto online que ele teve que responder com uma lista de suas realizações.”

Um utilizador destacou que as conquistas surgem de todas as formas e muitas delas não são reconhecidas publicamente, mas isso não as torna menos valiosas. Ele acrescentou: “Uma certificação ou conquista reconhecida pode ser uma conquista. No entanto, muitas pessoas passam despercebidas e não são reconhecidas e conseguem coisas bonitas. Minha mãe, que desistiu de sua vida profissional para criar a mim e a minha irmã, não tem um mural de certificações, prêmios ou qualquer outra coisa para mostrar; Além de dois filhos e um marido, ela sempre será grata pelos sacrifícios que fez para cuidar de todos nós, para que pudéssemos nos tornar o que temos de melhor.”

