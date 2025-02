Para fazer isso, eles devem entrar em contato com a clínica pré -natal em vez da residência e passar por exames para estabelecer o diagnóstico de “infertilidade”.

De acordo com o serviço de imprensa do governo regional, uma referência ao procedimento é recebida na ausência do efeito do tratamento conservador dentro de 6 a 12 meses.

“A fertilização extracorpórea é o método mais eficaz de processar a infertilidade. Os custos disso são cobertos às custas do seguro médico obrigatório ”, observou o ministério.

Deve -se notar que, durante o último ano na região de Kaluga, 215 crianças nasceram dessa maneira.

Conforme indicado por MK em Kaluga anteriormente, os calças foram chamados a desconfiar do Bokavirus.