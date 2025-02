Cerimônia de juramento do primeiro -ministro de Délhi ao vivo: Rekha Gupta será jurado hoje às 12h

O ministro principal de Nova Délhi jurou na cerimônia ao vivo: o BJP chamou Rekha Gupta como o próximo ministro de Delhi, depois de manter o suspense por 11 dias. Ele será um juramento hoje (quinta -feira) em Ramlila Maidan de Delhi às 12h Rekha Gupta, três vezes conselheiro, iniciou sua carreira política nas eleições da União dos Estudantes da Universidade de Délhi. Além de Gupta, os líderes do BJP Parvesh Verma, Kapil Mishra, Manjinder Singh Sirta, Ravindra Raj, Ashish Sood e Pankaj Singh também podem prestar juramento como ministros do Gabinete em Délhi na quinta -feira, segundo as fontes.

