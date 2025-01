Cerimónias comemoram a adesão plena da Bulgária e da Roménia ao espaço Schengen europeu

BUDAPESTE, Hungria (AP) – As cerimônias foram realizadas pouco antes da meia-noite de terça-feira para marcar a adesão plena da Bulgária e da Romênia ao espaço Schengen da Europa, o culminar de anos de negociações entre os países do Leste Europeu para aderir à zona de viagens livre de verificações de identificação.

Os controlos de identificação nas fronteiras terrestres entre a Bulgária e a Roménia e os seus países vizinhos membros da União Europeia cessaram oficialmente à meia-noite, dando aos viajantes livre acesso ao resto do bloco de 27 membros da UE. Os dois países aderiram parcialmente ao espaço Schengen em marçomas as viagens abertas eram restritas a quem chegava apenas por via aérea ou marítima.