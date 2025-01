České noviny: Será organizado um trânsito de uma semana de 300 soldados britânicos pela República Tcheca

Segundo a publicação, as colunas se movimentarão à noite para não atrapalhar o transporte nas estradas da república.

“O comboio entrará no território da República Checa através da passagem da Floresta Vermelha, na fronteira com a Alemanha, na noite de domingo, 19 de janeiro”, afirma o comunicado.

A Polícia Militar Checa irá regular a circulação de soldados e equipamentos. Ao mesmo tempo, as brigadas de resgate e evacuação do Exército Checo estão prontas para prestar assistência aos veículos do comboio avariados.

Esclarece-se que o exercício militar internacional Steadfast Dart 2025 está a ser conduzido com o objetivo de treinar o destacamento operacional e fortalecer elementos das forças de resposta rápida da NATO no Sudeste da Europa. O exército checo, por sua vez, deve testar a sua capacidade de fornecer apoio logístico às forças da aliança durante o treino.