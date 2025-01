Cessar-fogo em Gaza AO VIVO: Entra em vigor a trégua que interrompe 15 meses de guerra; Hamas nomeia reféns com libertação prevista

O cessar-fogo em Gaza entrará em vigor na tarde de domingo, depois que o Hamas entregou os nomes de três reféns programados para libertação.

Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo esta semana, colocando uma pausa temporária na devastadora guerra de 15 meses em Gaza. O acordo põe em marcha um processo longo e incerto que visa acabar com a guerra e devolver quase 100 reféns (sequestrados durante o ataque do Hamas em Outubro de 2023) a Israel. O cessar-fogo estava inicialmente programado para começar às 8h30, horário local, de domingo, por volta do meio-dia na Índia.

No entanto, os ataques aéreos israelenses continuaram na manhã de domingo, em meio a um atraso no início da trégua temporária, matando pelo menos oito pessoas na cidade de Khan Younis, no sul do país. O hospital Nasser confirmou que o ataque ocorreu cerca de duas horas após a entrada em vigor da trégua.

O cessar-fogo foi adiado por várias horas porque o Hamas não divulgou os nomes dos reféns que seriam entregues no domingo. O contra-almirante Daniel Hagari, um alto porta-voz militar israelita, também indicou que o exército “continua a atacar, mesmo agora, dentro da arena de Gaza”. Ele sustentou que isso continuaria até que o Hamas cumprisse o acordo.