Cessar-fogo em Gaza: Benjamin Netanyahu sugere uma “crise de última hora” com o Hamas; Gabinete israelense atrasa aprovação do acordo

Num desenvolvimento surpreendente, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na quinta-feira que uma “crise de última hora” com o Hamas estava a atrasar a aprovação de um cessar-fogo por Israel na Faixa de Gaza.

Poucas horas depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, e o principal mediador Qatar anunciarem que o acordo de cessar-fogo estava concluído, Netanyahu deu a entender que havia problemas com o acordo.

Os seus comentários criaram uma dupla realidade: os palestinianos em Gaza devastada pela guerra, os familiares dos reféns detidos pelo Hamas e os líderes mundiais saudaram um acordo que deverá começar no domingo.

O gabinete do primeiro-ministro israelense disse que o gabinete de Netanyahu não se reunirá para aprovar o acordo até que o Hamas recue, acusando-o de renegar partes do acordo na tentativa de extrair mais concessões.

No entanto, o alto funcionário do Hamas, Izzat al-Rishq, disse que o grupo rebelde “está comprometido com o acordo de cessar-fogo, que foi anunciado pelos mediadores”.