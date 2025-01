Cessar-fogo em Gaza começa após atraso de três horas; Hamas nomeia reféns que serão libertados hoje | Notícias do mundo

Deir Al-Balah (Faixa de Gaza): Um cessar-fogo adiado começou em Gaza depois que o Hamas identificou três mulheres reféns que planeja libertar no domingo. Israel insistiu em receber os nomes antes de interromper as suas operações, marcando um início tenso nos esforços destinados a acabar com a guerra.

Uma autoridade palestina afirmou que o atraso no cessar-fogo se deveu aos mediadores que solicitaram 48 horas de “calma” antes que ele pudesse entrar em vigor. No entanto, os ataques israelenses em curso até o prazo teriam dificultado a apresentação da lista de reféns.

De acordo com a AP, as celebrações eclodiram em toda a região devastada pela guerra quando alguns palestinianos começaram a regressar às suas casas, apesar dos atrasos que destacam a natureza frágil do acordo. A trégua, que entrou em vigor às 11h15, hora local, marca um passo para acabar com o conflito e garantir a libertação de quase 100 reféns feitos durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

A mídia israelense informou que Romi Gonen, 24 anos, sequestrada em um festival de música, está na lista de soltura do Hamas. O relatório citou as contas de mídia social de seu irmão. Israel não confirmou os três nomes fornecidos pelo Hamas e as outras duas famílias ainda não comentaram.