Cessar-fogo em Gaza: Delegação de segurança israelense no Egito para negociações sobre um acordo de cessar-fogo | Notícias do mundo

Uma delegação de segurança israelita chegou ao Cairo para continuar as negociações sobre a implementação da segunda fase do acordo de cessar-fogo para a libertação de reféns recentemente alcançado em Gaza, segundo fontes egípcias bem informadas. A delegação israelense inclui funcionários da agência de inteligência israelense Mossad e da agência de segurança Shin Bet, disseram as fontes à Xinhua sob condição de anonimato.

“As discussões centraram-se na implementação da segunda fase do acordo de cessar-fogo, incluindo a reabertura do lado palestiniano da passagem fronteiriça de Rafah para permitir a passagem de palestinianos feridos”, acrescentaram as fontes.

As conversações também abordaram a presença de tropas israelitas no Corredor de Filadélfia, localizado na fronteira Gaza-Egipto, com Israel a procurar uma retirada parcial enquanto o Egipto insiste numa retirada total israelita da área, segundo as fontes.

Acrescentaram que autoridades de segurança egípcias e israelitas discutiram uma nova troca de reféns israelitas detidos pelo Hamas e prisioneiros palestinianos em prisões israelitas nos termos do acordo, informou a agência de notícias Xinhua.

Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo em três fases na semana passada, mediado pelo Egipto, Qatar e Estados Unidos, após mais de 15 meses de combates. A actual fase de seis semanas do acordo de trégua, que começou no domingo, inclui a libertação de prisioneiros israelitas de Gaza e de palestinianos das prisões israelitas, bem como uma intensificação da entrega de ajuda humanitária a Gaza e uma retirada parcial das tropas israelitas. do enclave.

Anteriormente, um tenso acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor no domingo, dando início a seis semanas de calma e aumentando as esperanças de um fim aos 15 meses de ataques israelenses a Gaza que devastaram o enclave e à libertação de dezenas de reféns ali detidos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, atrasou o cessar-fogo quase três horas depois que o Hamas perdeu o prazo das 8h30 para enviar os nomes dos três primeiros reféns que seriam libertados no final do dia. O Hamas citou razões técnicas para o atraso, mas posteriormente forneceu a lista.