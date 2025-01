Cessar-fogo em Gaza oferece um vislumbre de esperança, diz funcionário da ONU

um grande E O responsável saudou na quinta-feira a implementação recentemente Laço cessar-fogo, chamando-o de “raio de esperança” para o atual sofrimento dos palestinos.

“Reunimo-nos hoje nos primeiros dias do cessar-fogo e do acordo de libertação de reféns em Gaza. Este acordo crítico e há muito esperado oferece um raio de esperança, um momento há muito esperado que traz o tão necessário alívio aos palestinos em Gaza e aos reféns reunificados. com seus entes queridos”, Khaled Khiaridisse o subsecretário-geral da ONU para o Médio Oriente e Ásia e Pacífico, numa sessão do Conselho de Segurança sobre cooperação com a Liga dos Estados Árabes.

Ele destacou a importância da agência da ONU para os refugiados palestinos (Ops) e afirmou que a agência “deve ser capaz de cumprir o seu mandato, tal como aprovado pela Assembleia Geral, em todas as suas áreas de atuação”.

“Felicitamos novamente a Liga dos Estados Árabes pelo seu apoio vocal a esta agência vital da ONU”, disse ele.

Khiari também denunciou a actual violência israelita na Cisjordânia ocupada e expressou preocupação com a ofensiva do exército israelita na área. Jenin campo, que resultou no massacre de civis palestinos.

Sobre LíbiaAfirmou que “a estagnação política persiste” e sublinhou que “o frágil status quo corre o risco de ser desestabilizado através de ações unilaterais”.

Ele destacou o trabalho da Missão de Apoio da ONU na Líbia (UNSMIL), dizendo que a missão lançou “uma iniciativa política intra-Líbia para levar o país às eleições”.

Nos últimos anos, a Líbia enfrentou um conflito entre o Governo de Unidade Nacional internacionalmente reconhecido, liderado pelo Primeiro-Ministro Abdul Hamid Dbeibeh, baseado na capital Trípoli, e outro governo baseado em Benghazi, que controla a parte oriental do país. e cidades do sul.

Khiari expressou ainda extrema preocupação com a violência em curso no Sudão, dizendo: “Os combates estão a devastar as vidas dos civis sudaneses, ameaçando o futuro do país e impactando cada vez mais uma região já assolada por profundas fragilidades, conflitos e deslocações”.

Ele destacou a necessidade de esforços diplomáticos para acabar com o conflito entre o exército sudanês e os seus rivais paramilitares, as Forças de Apoio Rápido (RSF).

O conflito entre o exército sudanês e o RSFque começou em meados de abril de 2023, ceifou mais de 20 mil vidas e deslocou 14 milhões de pessoas, segundo a ONU e as autoridades locais.

Um estudo realizado por universidades americanas estima que o número de mortos ronda os 130 mil.

As organizações internacionais alertaram para o agravamento da catástrofe humanitária, com milhões de pessoas a enfrentar a fome e a morte devido à escassez de alimentos no meio de combates que se espalharam por 13 dos 18 estados do Sudão.