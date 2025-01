Cessar-fogo entre Israel e Hamas: Netanyahu afirma que foi alcançado acordo para libertar reféns detidos em Gaza | Notícias do mundo

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou na sexta-feira que foi alcançado um acordo para a libertação dos reféns detidos em Gaza. Este desenvolvimento surge após semanas de discussões e alguns atrasos de última hora na finalização de um cessar-fogo, destinado a pôr fim ao conflito em curso entre Israel e o Hamas, que já dura mais de 15 meses.

Netanyahu anunciou que reuniria seu gabinete de segurança ainda nesta sexta-feira, seguido de uma reunião governamental para aprovar o tão esperado acordo. De acordo com uma declaração do seu gabinete, Israel continua empenhado em cumprir todos os objectivos de guerra, incluindo garantir o regresso de todos os reféns, vivos ou mortos.

O acordo permitiria a libertação de dezenas de reféns detidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Facilitaria também o regresso dos palestinianos deslocados às suas casas em Gaza, que foram devastadas durante o conflito.

Detalhes do conflito

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes de Gaza lançaram um ataque brutal contra Israel, matando mais de 1.200 civis israelenses e fazendo centenas de reféns. Em resposta, os militares israelitas levaram a cabo uma série de ataques aéreos e operações terrestres em Gaza, resultando na morte de mais de 46.000 palestinianos.

No meio da violência, múltiplas organizações de direitos humanos acusaram Israel de cometer crimes de guerra, uma alegação que o governo israelita rejeita.

Obstáculos ao acordo

Apesar do anúncio, o acordo enfrentou obstáculos significativos, incluindo disputas sobre termos específicos. O gabinete de Netanyahu já tinha indicado que o Hamas procurava mais concessões, embora os detalhes destas exigências permanecessem obscuros.

Num briefing na quinta-feira, o porta-voz do governo israelita, David Mencer, mencionou que as novas exigências do Hamas envolviam o envio de forças israelitas para o corredor de Filadélfia, uma região fronteiriça com o Egipto que Israel capturou em Maio.

O Hamas, no entanto, rejeitou estas alegações. O alto funcionário Izzat al-Rishq reafirmou o compromisso do grupo com o acordo de cessar-fogo, que foi negociado pelos principais mediadores internacionais, incluindo os Estados Unidos e o Catar.

Resistência política interna israelense

O cessar-fogo e o acordo de reféns também suscitaram forte oposição dentro do governo de coligação de direita de Netanyahu. Alguns membros de facções de extrema direita cruciais para a sobrevivência política de Netanyahu manifestaram forte oposição ao acordo.

Na quinta-feira, o Ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ameaçou deixar o governo se o acordo de cessar-fogo fosse aprovado, sinalizando profundas divisões políticas dentro da coligação governante.

Violência contínua em Gaza

Entretanto, apesar das negociações em curso, a violência em Gaza continua. Na quinta-feira, os ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 72 pessoas, uma vez que a região devastada pela guerra continua a ser a mais afetada pelo conflito.