20 de janeiro de 2025

Donald Trump subiu ao palco da Capital One Arena, em Washington, na véspera de sua posse na Casa Branca. “Tudo isto no Médio Oriente” aconteceu “em menos de três meses sem ser presidente”. Sem uma presidência, alcançamos mais resultados do que eles (os Democratas ed.) em quatro anos“, disse o magnata em conversa com seus apoiadores sobre o cessar-fogo entre Israel e Hamas.