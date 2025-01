Cessar-fogo na guerra de Gaza hoje: A libertação de reféns começará após 15 meses de guerra entre Israel e Gaza. O que sabemos até agora

Conforme relatado por Reuters As forças israelenses começaram a se retirar da área de Rafah, em Gaza, em direção ao corredor da Filadélfia ao longo da fronteira Egito-Gaza, de acordo com relatos da mídia pró-Hamas.

Um acordo de cessar-fogo foi alcançado entre Israel e o Hamas após meses de negociações mediadas pelo Egipto, Qatar e Estados Unidos, pouco antes da tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de Janeiro. O cessar-fogo em três etapas, que começará às 06h30 GMT de domingo, durará seis semanas. Durante a primeira fase, 33 dos 98 reféns restantes (mulheres, crianças, homens com mais de 50 anos e doentes e feridos) serão libertados em troca de quase 2.000 prisioneiros e detidos palestinianos.

Embora o cessar-fogo se destine a pôr fim à guerra, existem preocupações de que este possa desmoronar, especialmente tendo em conta a resiliência do Hamas, apesar de ter perdido líderes seniores e milhares de combatentes. Israel deixou claro que não permitirá que o Hamas recupere o poder e limpou terreno significativo dentro de Gaza, uma medida vista como parte dos esforços para estabelecer uma zona tampão que permitiria às tropas israelitas agir mais livremente contra ameaças dentro do enclave.

O conflito em Gaza repercutiu em todo o Médio Oriente, desencadeando uma guerra com o Hezbollah libanês, apoiado pelo Irão, e uma escalada das tensões entre Israel e o Irão pela primeira vez. Mais de um ano depois, o panorama do Médio Oriente foi transformado. O Irão, que investiu milhares de milhões na construção de uma rede de grupos militantes em torno de Israel, viu o seu “Eixo de Resistência” severamente enfraquecido, não conseguindo infligir mais do que danos mínimos a Israel, apesar de ter lançado dois grandes ataques com mísseis.