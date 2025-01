No contexto de muitos países, os residentes russos comem relativamente bem. Assim, de acordo com o Projeto Global Diat, em termos de força da Federação Russa, a Federação Russa ocupa o 16º lugar entre todos os 85 países onde os dados com os Estados Unidos são aplicados no mesmo nível. Em outra dieta saudável, publicada na revista Natureza ComidaA Rússia ocupa o 37º lugar entre 185 países, ao lado de outros países da região europeia – Croácia, Itália e Bielorrússia. 20 de janeiro, projeto “para ser mais preciso” Publicado Um estudo em grande escala que descreve como e o que os russos comem – e a que resultados isso leva. “Medusa” relata brevemente suas principais conclusões (o texto completo com infográficos e muitos detalhes pode ser lido Aqui).

Produtos

Os autores usaram informações sobre rosstat, dados exame Orçamentos familiares “Consumo alimentar nas famílias”, dados Projeto Global de Pesquisa sobre Doenças Enterradas, Informações do Centro Federal de Pesquisa para Nutrição, Biotecnologia e Segurança Alimentar e outros dados abertos. Ao mesmo tempo, em “Para ser mais preciso”, não utilizaram dados estatísticos coleção “Consumo dos principais produtos alimentares pela população da Federação Russa.” Estes dados resumem os dados dos produtores agrícolas (incluindo hortas e jardins privados), empresas industriais, empresas comerciais e serviços aduaneiros. Portanto, refletem antes a situação de segurança alimentar nas regiões, e o consumo de certos tipos de produtos nelas pode ser superestimado.

Açúcar. Infelizmente, os russos consomem este produto duas vezes e meia mais do que o recomendado pela OMS. Em média, são 80 gramas de açúcar adicionado por dia – o que, por exemplo, é comparável a duas latas de refrigerante de 0,3 litro ou uma barra e meia de chocolate.

Sal. Russos consomem até oito gramas de sal alimentar por dia Quem recomenda não mais que cinco gramas. Se você acreditar, quase um quarto dos russos adiciona sal, temperos salgados ou molho salgado.

Comida espessa. Em 2023, a proporção de gordura na dieta dos russos era de 40%, com a recomendação da OMS de não mais que 30%. Isso inclui gorduras insaturadas (existem em peixes, girassol, azeite e outros óleos vegetais), bem como gorduras saturadas (laticínios e outras gorduras animais, bem como cacau, coco e óleos de palma), bem como gorduras subsaturadas (são adicionadas durante produção de muitos produtos – por exemplo, em fast food). Na dieta dos russos, uma média de 14% de gordura saturada (mas isso De acordo com os dados Para 2013, não estão disponíveis dados posteriores).

Enchidos, salsichas e outros alimentos redesenhados (onde sem eles!). Por mês, um residente da Rússia come em média um ou dois palitos de salsicha, dez salsichas e sete costeletas. Em 2023, mais de 40% das crianças e adultos comeram produtos de carne processada, observam os pesquisadores da Ras. Ao mesmo tempo, os alimentos industriais são profundamente processados ​​em grandes quantidades no corpo e, idealmente, não devem substituir produtos inteiros que não são processados.

Frutas, vegetais e laticínios. Infelizmente, os organismos dos habitantes da Rússia não recebem este alimento útil. No ano passado, apenas 14% dos russos diariamente Comer 400 (ou mais) gramas de vegetais e frutas, conforme recomendado. Consumo de laticínios abaixo do nível recomendado em 1,1–1,4 vezes.

Veja como a dieta do russo médio descreve o chat gpt

“No café da manhã, sanduíches com linguiça e manteiga, chá com açúcar e biscoitos. No almoço, sopa gordurosa com linguiça, macarrão com queijo e maionese e compota doce com geléia. sobremesa – chá com chocolate.

Dinheiro

Desigualdade. Os russos mais ricos consomem o dobro de produtos que os mais pobres. Russos em média gastar Mais de um terço do seu rendimento vai para a alimentação (36% em 2023). Mas nos 10% das pessoas mais exigentes da Federação Russa, quase metade da renda é gasta em alimentação. A comida custa-lhes cerca de cinco mil rublos por pessoa, por mês.

Falta de energia. A dieta do russo menos rico inclui muito pão e batatas, mas uma quantidade mínima de frutas e bagas, além de peixe e carne. Em média, essa dieta fornece 1.911 quilocalorias por dia. Isto é ligeiramente inferior à taxa de consumo diário das mulheres (2.000 quilocalorias) e muito inferior à norma masculina (2.500 quilocalorias).

Os residentes mais ricos da Federação Russa. Os russos ricos consomem muito mais do que os pobres: a sua dieta anual inclui quase o dobro de produtos de todas as categorias. Comem quase três vezes mais fruta, quase o dobro de peixe, carne, leite e vegetais. Por dia, os 10% mais ricos da Rússia consomem em média 2.833 quilocalorias – 48% a mais que os 10% mais pobres. Essas pessoas gastam três vezes mais em produtos – 14,3 mil rublos por pessoa. Ao mesmo tempo, a alimentação para eles ocupa uma parte muito menor do orçamento – apenas 18%.

Ideologia extremista Childfrey. Os russos solteiros e as famílias sem filhos comem melhor: podem comprar mais comida. O russo médio que vive sozinho come 50-60% mais alimentos de cada categoria ou 58% mais calorias por dia do que o russo médio.

Famílias grandes. Aqueles que comem o pior de tudo: os produtos menos úteis na sua dieta: peixe (-30% do valor médio na Federação Russa), vegetais (-27%), carne (-22%), fruta (-22% ), leite (- 18%). Um membro dessa família ingere 17% menos calorias por dia do que a média nacional.

Pensionistas. As famílias de pensionistas desiguais consomem 35% mais calorias e 15-50% mais de quase todos os grupos de produtos do que a média nacional. Leite e derivados – 40% a mais, vegetais – 33%, frutas – 17%.

Então os aposentados vivem melhor?

Quase 80% dos aposentados russos gastam 40% ou mais de sua renda na compra de produtos. Existem muitos produtos em sua dieta que podem prejudicar tais quantidades: óleos e gorduras – 50% a mais que a média na Rússia, sal – 47%, açúcar e confeitaria – 40%.

Tempo

URSS vs RF. Nos últimos 40 anos, a alimentação das mulheres russas mudou muito, dizem “para ser mais preciso”: tem produtos mais caros, por exemplo, carnes e frutas. Em 1980, um residente da URSS comia uma vez e meia menos frutas e bagas do que um residente da Rússia moderna e um terço menos carne. Mas o morador da URSS bebia leite 50% a mais. Também havia produtos baratos como batatas e pão na dieta do povo soviético: batatas – duas vezes, pão – em 29%.

1990-25 vs 2020-mas. Os russos começaram a comer muito pior na crise da década de 1990: nessa época, o consumo de carboidratos aumentou, mas o consumo de gorduras e proteínas diminuiu. Nesse período, os russos passaram a comer menos verduras e frutas, carne, leite, ovos, enquanto o consumo de pão não mudou, e a batata até cresceu um pouco. De 1992 a 1994, o número de crianças com menos de dois anos de idade com atraso no crescimento aumentou 26% e o número de jovens entre os 18 e os 29 anos com subnutrição Ela cresceu 63%.

“Zero Dobrado.” E isto não é apenas uma figura de linguagem: aconteceu na primeira década do novo século na Rússia transição De uma dieta “pobre” a uma dieta “rica”. De 2000 a 2011, gordura na dieta Há mais em 11%, proteína – em 8%. A participação da gordura no conteúdo calórico aumentou: se em 2000 a gordura fornecia em média 32% das calorias, então em 2018 – já 38% (com a norma da OMS). Com o crescimento da renda, os russos passaram a consumir mais produtos gordurosos, principalmente carnes, embutidos e laticínios.

Moderno: Mais comida, mas menos comida saudável. Segundo a VTSIOM, a proporção de russos que tentam comer alimentos “saudáveis” diminuiu de 36% em 2014 para 33% em 2023. Isto também é confirmado pelos dados da Rosstat: deles conclui-se que nos últimos cinco anos aumentou o número de russos que notaram certos hábitos alimentares saudáveis. Ao mesmo tempo, a proporção de quem segue uma dieta prescrita por um médico ou selecionada de forma independente, entre os entrevistados, VTIOM aumentou de 13% em 2014 para 23% em 2023.

Os resultados

Quase metade dos russos tem Excesso de peso ou obesidade. Em 2012 eram 32,5% dessas pessoas, em 2023 – 44,5%. Agora que a obesidade está se tornando uma doença dos pobres, os especialistas dizem que o material é “preciso”: no mesmo país, a obesidade e a desnutrição podem aparecer entre a população pobre, porque o nível de pobreza não é o mesmo como resultado da globalização e a disponibilidade de calorias é maior. Este problema é característico da maioria dos países de rendimento baixo e médio, Avaliação Pesquisadores.

O excesso de peso é característico dos russos mais velhos. O excesso de peso é mais comum entre pessoas com mais de 40 anos, após a última seletiva Observações Comida russa. Nos homens, este problema manifesta-se mais cedo: em todas as faixas etárias, a partir dos 30 anos, a percentagem de homens com excesso de peso ou obesidade torna-se maior do que a percentagem de homens com peso normal ou abaixo do peso. Nas mulheres, em média, isso acontece mais tarde – a partir dos 40 anos.

O número de russos obesos diminuiu – mas isso não pode ser considerado uma boa notícia. Os autores do estudo sugerem que esse fato não está relacionado a uma mudança nos hábitos alimentares. Muitas pessoas com obesidade, principalmente idosos, morreram durante a Covid – isto é especialmente perceptível no caso de formas graves de obesidade, observam “precisamente”.

Uma dieta desequilibrada está associada a um risco aumentado de adoecer. Lista de obesidade, hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral, osteoporose, anemia, alergias, algumas doenças oncológicas e doenças do trato gastrointestinal. Por dados No projeto de pesquisa “Enterramento Global de Doenças”, no período de 2000 a 2019, 36% das mulheres russas e 55% dos homens foram expostos ao risco de doenças devido a uma alimentação pouco saudável. A nutrição adequada poderia prevenir uma em cada cinco mortes prematuras no mundo, de acordo com um estudo publicado na Lanceta.

Nem todos podem se dar ao luxo de ter uma dieta balanceada. Atenção à nutrição depende Da renda: entre os russos de baixa renda, cada segundo não monitora a nutrição (53%). No grupo de alta renda desses russos, quatro vezes menos (14%).

Por link Leia a versão completa do estudo do projeto “ser preciso” – há um infográfico interessante.

