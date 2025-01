Chamada do chefe da L&T sobre semana de trabalho de 90 horas: Anand Mahindra, Deepika Padukone e muitos outros reagem. Verifique quem disse o quê

Depois de uma indignação online sobre os comentários do presidente da L&T, SN Subrahmanyan, sugerindo que os funcionários deveriam trabalhar 90 horas por semana e sugerindo que os funcionários deveriam até abrir mão dos domingos, quase todos, desde industriais, estrelas de Bollywood e políticos, intervieram para compartilhar o que pensavam.

Confira quem disse o quê neste debate de 90 horas semanais de trabalho: Radhika Gupta, CEO do Fundo Mútuo Edelweiss Radhika Gupta explorou o tópico cuidadosamente em uma longa postagem no X intitulada “Escolhas, trabalho duro e felicidade”.

“O trabalho duro é importante, fui ensinado e acredito que é a única forma de avançar. Num local de trabalho competitivo, também acredito que a pessoa que trabalha mais progredirá mais rapidamente. Grandes carreiras, conquistas e empreendimentos são o resultado de muito trabalho duro”, escreveu Radhika Gupta.

No entanto, ele escreveu: “O trabalho duro é uma escolha. A ambição é uma escolha. E as eleições têm consequências. Nem todo mundo precisa aspirar a ser CEO ou fundador com uma mega saída. Conheço muitas pessoas que escolheram uma carreira menos exigente em sua área porque se preocupam com as folgas do trabalho. “Sem julgamentos.”

Anand Mahindra, presidente do Grupo Mahindra Anand Mahindra achou que o debate sobre a semana de trabalho de 90 horas estava indo na direção errada ao destacar a necessidade de focar na qualidade em vez da quantidade.

“Tenho grande respeito por Narayana Murthy (fundador da Infosys) e outros. Portanto, não se engane, é claro. Mas tenho que dizer uma coisa: acho que este debate está indo na direção errada”, informou a agência de notícias ANI. citando Anand Mahindra.

“Não são 48, 40 horas, não são 70 horas, não são 90 horas. Que produção você está fazendo mesmo que sejam 10 horas? “Você pode mudar o mundo em 10 horas”, disse ele.

“Minha esposa é maravilhosa, adoro olhar para ela”, brincou Mahindra com o comentário “olhando para a esposa”.

Harsh Goenka, presidente do Grupo RPG Harsh Goenka disse que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional não é opcional, é essencial.

“90 horas por semana? Por que não renomear o domingo como “dever solar” e fazer do “dia de folga” um conceito mítico? Acredito em trabalhar duro e com inteligência, mas transformar a vida em um perpétuo turno de escritório? Essa é uma receita para o esgotamento, não para o sucesso. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional não é opcional, é essencial”, disse Goenka em um post no X.

Ele também é autor de um artigo no The Economic Times intitulado: “Um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo”.

“A felicidade no local de trabalho, correspondendo à felicidade fora dele, tem de ser uma filosofia central: promover uma cultura em que os funcionários possam perseguir as suas paixões, passar tempo de qualidade com as suas famílias e priorizar o seu bem-estar mental”, escreveu.

Anupam Mittal, fundador e CEO do People Group e Shaadi.com Anupam Mittal pulou o debate de 90 horas semanais de trabalho e, em vez disso, concentrou-se no comentário do SNS “olhando para a esposa”.

“Mas senhor, se marido e mulher não se olham, como vamos continuar sendo o país mais populoso do mundo?”, afirmou.

A posição do juiz do Shark Tank India sobre as longas horas de trabalho não foi esclarecida; No entanto, Mittal o apoiou no momento do debate semanal de 70 horas iniciado pelo chefe da Infosys, Narayana Murthy.

Rajiv Bajaj, CEO, Bajaj Auto Rajiv Bajaj defendeu a qualidade do trabalho em vez do número de horas.

“Que 90 horas comecem do topo”, disse Rajiv Bajaj em entrevista à CNBC-TV18, acrescentando: “O número de horas de trabalho não importa, a qualidade do trabalho sim. .” . .”

‘Penalizar se…’: escreve o deputado ao ministro do Trabalho O deputado da CPIML (Libertação), Raja Ram Singh, escreveu ao Ministro do Trabalho, Mansukh Mandaviya, e instou-o a penalizar qualquer violação das leis relativas ao horário de trabalho nos escritórios.

Ele também solicitou que o ministro iniciasse medidas para fazer cumprir rigorosamente as leis que regem o horário de trabalho.

Deputado Mahua Moitra do TMC A deputada do TMC, Mahua Moitra, pediu a SN Subrahmanyan que “conseguisse uma vida” ao compartilhar a semana de trabalho na Dinamarca.

“Os engenheiros dinamarqueses Larsen & Toubro fundaram a L&T em 1938. Hoje, a Dinamarca ocupa o terceiro lugar no mundo em termos de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o nono em PIB per capita e uma média de 34 horas trabalhadas por semana. Viva a vida, senhor presidente”, escreveu ele em X.

Escravidão moderna? pergunta Priyanka Chaturvedi A deputada do Shiv Sena (UBT), Priyanka Chaturvedi, criticou o chefe da L&T, dizendo que seus comentários cheiram a “querer ser condutores de escravos da nova era”.

Atriz de Bollywood Deepika Padukone Deepika Padukone, uma forte defensora da saúde mental, postou o comentário de Subrahmanyan sobre sua história com a legenda: “É chocante ver pessoas em posições tão altas fazendo tais declarações. #SaúdeMentalImporta.”

Após uma reação negativa a nível nacional, a L&T fez uma declaração oficial dizendo que “a construção da nação está no centro” do seu mandato e que “os comentários do presidente refletem esta ambição mais ampla”.

Ela compartilhou uma captura de tela desta declaração e disse: “E eles só pioraram as coisas…”

Deepak Shenoy, fundador e CEO da Capitalmind Deepak Shenoy disse que não se trata do número de horas trabalhadas, mas da intensidade e concentração durante essas horas.

Em uma postagem em Não é necessário impor horários de trabalho. Pessoas motivadas trabalharão felizes. De qualquer forma, a maior parte do trabalho real é feita entre 4 e 5 horas por dia, mas você não sabe quando isso acontece.”

“Ainda acho difícil chamar reuniões como trabalho, mas exige mais energia do que chamo de trabalho. Até certo ponto, esse argumento sobre trabalhar x horas é incompreensível para mim.”

“Quando eu jogar, vou jogar duro. Quando eu trabalhar, vou trabalhar duro. Sugiro que você encontre o seu ritmo e espero que tenha sucesso; Grandes recompensas financeiras virão, às vezes agora, às vezes mais tarde, para as pessoas que não olham para os relógios”, acrescentou Shenoy.

Richa Singh, cofundadora e CEO da YourDost “A narrativa de que mais horas de trabalho se traduzem automaticamente em maior sucesso não só está ultrapassada como é perigosa”, disse Richa Singh, citando pesquisas que mostram que longas horas de trabalho levam ao esgotamento, à diminuição da produtividade e a sérios problemas de saúde mental.

“O que é particularmente preocupante é a atitude desdenhosa em relação ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ao tempo pessoal, sugerindo que o tempo com a família é de alguma forma menos valioso do que o tempo no escritório”, acrescentou.

“A verdadeira liderança em 2025 não consiste em extrair o máximo de horas dos funcionários, mas em criar ambientes onde as pessoas possam prosperar tanto profissionalmente quanto pessoalmente”, acrescentou Singh.

O que disse o presidente da L&T para desencadear o debate sobre a semana de 90 horas? Um vídeo de Subrahmanyan pedindo aos funcionários que trabalhem 90 horas por semana se quiserem “estar no topo do mundo” gerou um acalorado debate nas plataformas de mídia social. O clipe reacendeu o debate sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional que cercou os apelos do fundador da Infosys, Narayan Murthy, por uma semana de trabalho de 70 horas no ano passado.