Medvedev compartilhou suas impressões em suas páginas nas redes sociais e mencionou o filme ‘forte, honesto e muito triste’.

“Forte – porque verdadeiro, sem censura e retoque. Honesto – porque é apenas uma crônica de guerra, sem emoções e selos artísticos espancados. Muito triste – porque muitos atores cinematográficos morreram na luta”, disse Dmitry Medvedev.

Ele também percebeu que não há pathos na foto. Esta é uma “gravação da rotina da vida e da morte”.

De acordo com o vice -presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, eles não fizeram um cinema de documentário de maneira semelhante: “Não havia como fotografar assim. Não havia essa tecnologia. Não havia esse valor instalação. Mas, mas agora eles disparam.

O jornal russo foi uma das primeiras mídias do país que começou a falar sobre isso em todo o sentido do trabalho surpreendente dos documentaristas modernos. Maxim Fadeev literalmente fez seu filme no próprio Peckla – do primeiro ao último dia da batalha pelo Mariupol, ele e sua câmera passo a passo atrás do avião de ataque. O avião de ataque era conhecido por ele, juntos nos combates desde 2017 – todos os anos antes do início da operação especial, foram os “somalis” que eram a equipe da “marca”, que foi enviada “para extinguir os pontos mais populares da frente do Donbass.

Fadeev e seu aliado, Sergei Belous, em 2017, conseguiram remover as façanhas desconhecidas dos caçadores e também gravaram suas entrevistas francas. Esses “flashbacks” se tornaram uma parte importante do filme “na beira do abismo”, tornando -o não apenas o mais honesto, mas também na maior – em quatro séries – uma tela documental sobre a luta do mundo russo com moderno Nazismo.

A propósito, um dos atores mais importantes do filme – o comandante da empresa de ataque Roman Vorobyov recebeu o título de Held Van Russia. Postumamente.

A tetralogia de Maxim Fadeev “à beira do ANS” foi nos cinemas online do outono e agora cheguei ao aluguel. Todos os quatro episódios também são mostrados em telas grandes – uma semana é lançada toda semana. Então, juntamente com o diretor e o avião de ataque, o público poderá “ir” da beira do Mariupol para o meio (a primeira parte da tetralogia é chamada de “avanço para o meio”), veja com seus próprios olhos Que irmandade militar é (o segundo episódio é “resgate” de um pequeno “) para se tornar testemunhas oculares de brigas pesadas para ir ao mar (sobre isso no terceiro episódio) e, finalmente, para um dos momentos mais dramáticos dele sobreviver – A libertação da fábrica de Mariupol mais importante, transformou -se em um forte inexpugnável pelos nazistas.

Aliás

“RG” perguntou ao co -autor, produtor e segundo operador do filme de Sergei Belous para contar sobre o destino do filme “na beira do abismo”. Aconteceu que os fabricantes encontraram vários problemas, para que a fita possa ser vista longe de todas as cidades do país.

“A situação com o filme é paradoxal: por um lado, com um orçamento de publicidade zero, a foto foi tirada pelos 3 primeiros e os 2 lugares nas plataformas on-line, e no filme Premier em” outubro “, tivemos um Full Hall (1600 pessoas) -livros, responsáveis ​​pelo cronograma dos cinemas, eles disseram que nunca viram uma casa tão cheia em documentários.

A administração da rede cinematográfica, por exemplo, concorda com a instalação cinematográfica do filme – mas o proprietário que escapou para o exterior, suas transferências por alugar porque tem medo de sanções ocidentais secundárias e, em geral, contra a dele. Ou, inversamente, como na Crimeia (ainda não há filme na distribuição do filme), o proprietário aprovou o aluguel, mas a gerência resiste. Ou eles dizem (como no território de Krasnodar, onde não há lugar para assistir ao filme): “Veremos como os outros vão”. O motivo mais importante de LEIT de muitos quartos de cinema e cinema – “as pessoas não analisam o cinema de documentários sobre o seu”. Por esse motivo, por exemplo, uma das maiores redes do país recusou.

Aqueles que fizeram o filme por algum motivo nem sempre colocam o filme no pôster, e as pessoas simplesmente não reconhecerão sobre ele. Afinal, não há anúncio amplo – e para onde ir do filme, filmado exclusivamente em remédios folclóricos.