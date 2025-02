Chance: "Em 9 eles também estavam em Bolonha"A maldição do MEA é uma coincidência

O campeonato de recuperação não gosta da Inter, que nos últimos anos, quando era para recuperar um jogo, não poderia se sair bem. Isso é demonstrado por De Heaven Ko por 3-0 em Franchi em Florença contra a Fiorentina Van Raffaele Palladino.

Enquanto, em 2022, o KO contra o Bologna al Dall’ara – A partida foi adiada porque vários Rossoblù haviam sido atingidos por Covid antes da competição que inicialmente teve que ser planejada – que entregou o Scudetto nas mãos de Milão. Nove deles estavam em campo em Dall’ara, naquela noite de abril: Bastoni, De Vrij, Darmian, Dumfries, DiMarco, Barella, Calhanoglu e LaUtaro. Três anos após o espírito da recuperação, ele voltou a flutuar sobre a cabeça de Simone.





Para a Inter, chegou uma destruição de som desde 2024 na estrada (o 0-1 de Sassuolo com o título já no bolso). O último KO chegou ao derby da primeira etapa (1-2 Milão), enquanto nos últimos 17 desafios na série A 14 ele havia coletado sucessos e três empates. Marcou 30 gols de San Siro e apenas seis. Franchi coletou três em 45 ‘. Napoli e Conte sorrindo e permanecem +3, aguardando a colisão direta no início de março. Em suma, uma cabeça de cabeça pretendia durar até a última. Quarta -feira também em campo ArnautovicQue em Bolonha marcou o gol do 1-1 temporário com a camiseta Rossoblb. Agora a situação é revertida e, em vez disso, é uma derrota que dói muito.