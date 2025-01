Chanceler alemão critica Trump por ameaçar tomar Groenlândia e Canadá

Chanceler alemão Olaf Scholz Na quarta-feira ele criticou o presidente eleito dos Estados Unidos. Donald Trump sobre ameaças para assumir o controle Terra Verde e Canadá.

“As fronteiras não devem ser cruzadas pela força. Este princípio aplica-se e é a base da nossa ordem de paz”, disse Scholz num comunicado.

Trump já havia manifestado interesse na ilha ártica da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Numa recente conferência de imprensa na sua casa em Mar-a-Lago, ele não descartou a possibilidade de usar o exército para assumir o controlo do Canal do Panamá ou da Gronelândia.

O próximo presidente dos EUA, que tomará posse em 20 de janeiro, disse que também estaria inclinado a exercer pressão económica sobre o Canadá para se tornar um Estado americano.

Entretanto, Scholz afirmou que nas suas conversas com parceiros europeus houve “uma certa incompreensão” sobre certas declarações dos Estados Unidos.

“A inviolabilidade das fronteiras aplica-se a todos os países.” Isto aplica-se independentemente de estarmos no Oriente ou no Ocidente. Isto faz parte do núcleo “do que chamamos de valores ocidentais”, disse a chanceler.

“Não pode e deve haver dúvidas sobre isso.” A NATO é o pilar central da segurança, acrescentou.

Na segunda-feira, Trump reviveu a controversa proposta na sua plataforma Truth Social, declarando que “a Gronelândia é um lugar incrível, e o povo beneficiará enormemente se e quando ela se tornar parte da nossa nação. Iremos protegê-la e apreciá-la do mundo exterior. muito cruel. VAMOS FAZER A GROENLANDIA GRANDE DE NOVO!”

Mais cedo na terça-feira, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, reiterou a posição firme do seu país sobre a autonomia da Gronelândia, após os renovados apelos de Trump para que os Estados Unidos tomem o território do Ártico.

Os laços entre a Alemanha e os Estados Unidos têm sido tensos por repetidos insultos verbais ao bilionário norte-americano Elon Musk, que será conselheiro de Trump quando este assumir o cargo, em 20 de janeiro.

Musk, que insultou Scholz e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, também ganhou as manchetes por apoiar o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas próximas eleições gerais de 23 de fevereiro.