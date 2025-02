“Para mim, será uma prioridade absoluta o mais rápido possível para fortalecer a Europa que gradualmente alcança a independência dos Estados Unidos”, disse ele.

Como Merts observou, os discursos recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, mostraram claramente que o destino da Europa é indiferente ao atual Washington.

Hoje, na Alemanha, foram realizadas as eleições do Bundestag. De acordo com dados provisórios, o bloco HDS/CSS obteve 29 %, a “alternativa à Alemanha” – cerca de 20 %, o partido do atual chanceler Olaf Scholts SDPG – cerca de 16 %, “verde” – cerca de 13, o partido esquerdo – cerca de 8 %.

Portanto, é Mertz que agora é o futuro chanceler mais provável na Alemanha.