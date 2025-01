Chandra Arya, candidata a primeiro-ministro do Canadá, é criticada por ‘inglês quebrado’ e sotaque indiano, a Internet se lembra de Sonia Gandhi, aqui está o porquê

O líder de origem indiana, Chandra Arya, foi atacado por trolls online por seu “forte sotaque indiano” depois de anunciar que havia entrado oficialmente na corrida para se tornar o próximo primeiro-ministro do Canadá.

Um parlamentar liberal de Nepean, Chandra Arya, delineou na sexta-feira seus planos para tornar o Canadá uma “república soberana” e aumentar a idade de aposentadoria. Muitos até compararam Arya à ex-presidente do Congresso Nacional Indiano, Sonia Gandhi.

“Esse cara se mudou para o Canadá aos QUARENTA E TRÊS anos, fala um inglês ruim com um forte sotaque indiano e, ainda assim, é deputado e está concorrendo para ser o próximo primeiro-ministro. Imagine que eu me mudei para Mumbai, fiz um curso introdutório sobre como falar Gujarati e depois me inscrevi para substituir Modi (sic)”, comentou um usuário de mídia social enquanto compartilhava a mensagem de vídeo de Arya.