Chandrababu Naidu, o ministro-chefe mais rico, Mamata Banerjee, o mais pobre: ​​Relatório

O ministro-chefe de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, é o ministro-chefe mais rico da Índia, com ativos avaliados em mais de 931 milhões de rupias, enquanto Mamata Banerjee, de Bengala Ocidental, é o mais pobre, com apenas 15 lakh de rupias, de acordo com um relatório da Associação para Reformas Democráticas (ADR) publicado na segunda-feira. . .

O relatório diz que o ativo médio por ministro-chefe das assembleias estaduais e territórios da união é de Rs 52,59 milhões.

Embora o rendimento nacional líquido per capita ou NNI da Índia fosse de cerca de 1.85.854 rupias para 2023-2024, o rendimento próprio médio de um primeiro-ministro é de 13.64.310 rúpias, cerca de 7,3 vezes o rendimento per capita médio indiano.

Os activos totais de 31 ministros-chefes valem 1.630 milhões de rupias.

Pema Khandu, de Arunachal Pradesh, é o segundo ministro-chefe mais rico, com ativos totais avaliados em mais de 332 milhões de rupias, Siddaramaiah, de Karnataka, é o terceiro na lista, com ativos avaliados em mais de 51 milhões de rupias.

O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, com ativos no valor de Rs 55 lakh, é o segundo mais pobre da lista e Pinarayi Vijayan é o terceiro, com Rs 118 milhões.

Khandu também tem as responsabilidades mais altas, no valor de Rs 180 milhões. Siddaramaiah tem passivos no valor de Rs 23 milhões e Naidu mais de Rs 10 milhões, disse o relatório.

Afirmou também que 13 (42 por cento) ministros-chefes declararam processos criminais contra si próprios, enquanto 10 (32 por cento) declararam processos criminais graves, incluindo os relacionados com tentativa de homicídio, rapto, suborno e intimidação criminal.

Dos 31 ministros-chefes, apenas dois são mulheres: Mamata Banerjee, de Bengala Ocidental, e Atishi, de Delhi.