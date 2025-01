Changan comentou sobre as informações de que o interior do carro estava coberto de neve

“A formação moderna de Changan, em particular o CS55 Plus / Uni-S, está equipada com a função do controle de distância das janelas e do Liège com a ajuda de uma chave inteligente, que funciona a uma distância de 10 metros do carro .

No manual operacional do modelo, a função é descrita em detalhes em russo. Se, quando o motor estiver desligado e fechado com janelas e a escotilha, o botão de abertura é mantido na tecla por um longo tempo, todas as janelas e a escotilha começam a abrir. E com um botão de retenção de longo prazo – fecha.

Além disso, o modelo CS55 Plus / Uni-S, dependendo da configuração, está equipado com uma função anti-card. Se o sensor reconhecer um certo obstáculo ao fechar as janelas ou a escotilha, a janela ou Liège não se moverão mais e o cruzamento fará um sinal de alerta. Através da história da venda oficial do modelo CS55 Plus / Uni-S no mercado russo, recebemos apenas duas profissões oficiais com perguntas sobre os algoritmos para o trabalho de uma abertura de distância de janelas e escotilhas.

O departamento de atendimento ao cliente disse aos candidatos em detalhes sobre os princípios do trabalho dessa posição e também nos lembrou o manual de operação do carro. Não posso evitar, mas observe que, por muitos anos, uma função semelhante está presente na maioria dos modelos modernos de marcas diferentes. Infelizmente, não podemos comentar diretamente o vídeo. Além das palavras do autor do vídeo, não temos mais dados que possam confiar. O autor do vídeo não se aplicava ao centro de revendedores ou diretamente para nós “, disse Andrievsky.