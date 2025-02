Chantage para a família Schumacher, as cicatrizes dos juízes alemães: um grande caso na Alemanha

Os membros da família de Michael Schumacher Eles não estão lá e decidiram apelar. A controvérsia é quem vê o antigo guarda -costas e dois outros cúmplices, condenados por acusação de chantagem. O ex -membro da segurança do piloto da Fórmula 1 teria roubado vídeos e fotos que finalmente fizeram “um enorme abuso de confiança” que a família havia colocado nele. O homem foi suspenso com o condicional, enquanto duas outras pessoas – pai e filho – foram condenadas. Os três haviam compilado um arquivo real de material sensível, como arquivos médicos, fotos de mais de um século XX e cerca de seiscentos vídeos. Os três então chantagearam a família, que deveria ter pago Quinze milhões de euros Para impedir a publicação do material.

Mas, de acordo com os membros da família de Schumacher, as penalidades são muito pequenas. Razão pela qual eles recorrem ao apelo. O campeão mundial de sete horas não era mais visto em público, porque em dezembro de 2013 um acidente de esqui em Miribel cuidou dos cuidados 24 horas por dia.





E para proteger Scumacher, ele foi contratado Markus. O homem permaneceu leal à família até que a demissão fosse comunicada a ele. Naquela época, o homem desenvolveu o plano de chantagem. De acordo com os ministérios alemães, Fritecche – ajudado por seu amigo Yilmaz Tozturkan e pelo filho desses especialistas em TI – teriam pedido à família Schumacher uma quantidade enorme que ameaça ser fotos, vídeos e dados médicos pessoais de Michael na Web Dark Spread .