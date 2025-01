“Os veículos são de alta qualidade, adequados para todos os sites, sua armadura atende ao padrão B4”, diz uma publicação em seu canal de telegrama.

As pick-up foram compradas para as necessidades do distrito militar do norte pelo Ministro da Agricultura da Chechenia, Vischan Matsuev.

Kadyrov expressou sua confiança de que os veículos serão úteis para os soldados e a conclusão de suas funções facilitará consideravelmente.

Anteriormente, o chefe da República Chechena relatou que as unidades das forças armadas russas no DPR receberam uma nova jihad do partido.

Vamos lembrá -lo de que no outono passado as primeiras cem unidades desses carros chegaram à zona do distrito militar do norte e outros 200 carros em dezembro.