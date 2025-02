"Cheers ignorantes também chegaram, o real": O preço a pagar por Jannik Sinner

Lorenzo Sonego Ele é um dos tenistas italianos mais interessantes do momento. Claro que não será tão forte quanto Jannik Sinner. Mas ele já mostrou que também pode competir contra o melhor. Assim como o prometido Verdeoro Joao Fonseca, eliminado em quatro sets no Aberto da Austrália. Os piemonteses conhecem o dele e podem contar com os conselhos caros do treinador Fabio Colangelo. Nascido em 1981, o ex -diretor técnico da Escola de Tennis no Circolo della Stampa em Turim, ele falou sobre seu cliente em uma entrevista com Página de fan.

O treinador disse que estava entusiasmado por o tênis ser um esporte cada vez mais seguido por italianos. Mas isso também se preocupou muito Críticas de odiadores. “Não tem conhecimento de aplausos também começaramMas ignorante no verdadeiro sentido da palavra, das pessoas que não sabem e não sabem – ele explicou -. É o Scotto pagar: As pessoas leem um resultado e comentam. ”





Mas, como explica o treinador Colangelo, ele e Sonego não estão interessados ​​em críticas. “Feliz Lorenzo e eu Nós não nos importamosQuando comecei a trabalhar com ele, não li nada, mas as pessoas me contaram sobre críticas, dúvidas sobre sua escolha de mudar – ele admitiu -. Por exemplo, recentemente me deparei com uma mensagem sobre a derrota de Cobolli em Montpellier e para alguém Flavio tornou -se um incompetente. Isso é ridículo. Absolutamente. Por outro, Pecador… e no momento em que você faz isso … “.