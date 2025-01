Chefe da IAF sobre caças Tejas – Chefe da IAF sobre atrasos nos jatos Tejas e ameaça da China

Manifestando preocupação com o entrega em ritmo de caracol de caças TejasO chefe da Força Aérea Indiana (IAF), AP Singh, lamentou ainda não ter recebido o primeiro lote de 40 aeronaves encomendadas em 2009-2010. Falando no 21º Seminário Subroto Mukerjee, o chefe da IAF afirmou que a escala de produção tinha que aumentar num momento em que os adversários da Índia, como a China, estavam “investindo pesadamente na sua força aérea”.

Ele Comentários contundentes do Air Chief Marshal Eles acontecem dias depois de a China testar seu misterioso caça furtivo de sexta geração, um feito que nenhuma outra nação alcançou. Singh disse que a primeira aeronave Tejas voou em 2001, enquanto a indução começou 15 anos depois, em 2016.

“Devíamos voltar a 1984, quando concebemos aquele avião. O primeiro avião voou em 2001, 17 anos depois. também, então esta é a capacidade de produção”, disse o chefe da IAF, enfatizando que “tecnologia atrasada é tecnologia negada”.

O Tejas é uma aeronave leve de combate multifuncional desenvolvida pela Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Ele está sendo introduzido na IAF para substituir o antigo caça Mig 21, apelidado de “caixão voador” devido ao seu alto índice de acidentes.

Sublinhando a necessidade de as agências de produção investirem em processos de produção avançados, AP Singh apelou à necessidade de envolver intervenientes privados.

“Estou muito convencido de que precisamos atrair alguns participantes privados. Precisamos de ter concorrência. Precisamos de ter múltiplas fontes disponíveis para que as pessoas tenham medo de perder as suas encomendas. Caso contrário, as coisas não vão mudar”, disse o Air Chief Marshal. . ele enfatizou.

Aeronave Tejas Mk1A se prepara para decolar das instalações da HAL em Bengaluru (PTI)

Seus comentários ocorrem num momento em que a Força Aérea enfrenta uma grave crise em sua força de caça. Atualmente possui 30 esquadrões de caça, em comparação com uma força autorizada de 42. Um esquadrão de caça consiste em 18 aeronaves.

A recente exibição pela China de dois caças de sexta geração, que pegou o mundo e os especialistas em defesa de surpresa, também foi mencionada no discurso de Singh.

Em contraste, o caça a jato de quinta geração da Índia ainda está em fase de projeto e desenvolvimento. Uma proposta para desenvolver o avião foi aprovada pelo Conselho de Ministros no ano passado, em março.

Expressando preocupação com o ritmo surpreendente da modernização militar do vizinho da Índia, o chefe da IAF disse: “No que diz respeito à China, não se trata apenas de números, até a tecnologia está crescendo a um ritmo muito rápido. Basta ver o recente voo do caça de nova geração que eles aposentaram.”