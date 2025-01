Chefe da ONU profundamente preocupado com a escalada da violência no leste da RDC

E Secretário Geral António Guterres está “profundamente preocupado” com a escalada de violência no leste República Democrática do Congo (RDC)seu porta-voz disse no domingo.

Guterres “reitera também a sua mais veemente condenação” à atual ofensiva do grupo armado M23 e aos seus avanços em direção à cidade de Goma, no Kivu do Norte, com o apoio das Forças de Defesa do Ruanda. Stéphane Dujarric ele disse em um comunicado.

Nas últimas 48 horas, Dujarric disse que dois capacetes azuis da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Congo (MONUSCO) da África do Sul e um capacete do Uruguai foram mortos durante a implementação do mandato que lhes foi confiado pelo Conselho de Segurança.

Ele acrescentou que 11 soldados da paz ficaram feridos e estão sendo tratados no hospital da ONU em Goma.

Guterres expressou as suas “mais profundas condolências” às famílias das forças de manutenção da paz caídas, bem como aos seus governos e ao povo da África do Sul e do Uruguai, e deseja uma rápida recuperação aos feridos, disse Dujarric.

“Preste homenagem à bravura de todas as forças de manutenção da paz das Nações Unidas ao implementarem o seu mandato de proteger os civis e defendê-los contra a violência de grupos armados, em coordenação com as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral Missão na República Democrática do Congo (SAMIDRC)”, acrescentou.

GUTERRES PEDE AO M23 PARA ‘CESSAR IMEDIATAMENTE TODAS AS AÇÕES HOSTIL’

Lembrando a todas as partes no conflito as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional, Guterres disse que os ataques ao pessoal da ONU podem constituir um crime de guerra.

“Apelar às autoridades relevantes para que investiguem este incidente e levem rapidamente os responsáveis ​​à justiça”, disse Dujarric.

Reiterando o seu apelo ao respeito de um acordo de cessar-fogo, Guterres apelou ao M23 para “cessar imediatamente todas as ações hostis e retirar-se das áreas ocupadas”.

“Apela ainda às Forças de Defesa do Ruanda para que deixem de apoiar o M23 e se retirem do território da RDC”, afirmou, reafirmando o apoio da ONU ao processo de Luanda e apelando a uma “retoma imediata” das negociações neste sentido.

A espiral de violência e assassinatos no leste do Congo desencadeou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança na manhã de domingo, imediatamente depois de uma missão da ONU ter realocado temporariamente pessoal não essencial da área.