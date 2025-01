Chefe de Justiça elogia juiz CT Ravikumar pela aposentadoria: alma nobre

O Chefe de Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, elogiou na sexta-feira o juiz cessante do tribunal superior CT Ravikumar e disse que o legado do tribunal foi tecido com “fios de ouro de integridade” tecidos pela integridade de juízes como Ravikumar.

Falando num evento organizado pela Ordem dos Advogados do Supremo Tribunal (SCBA) sobre a reforma do Juiz Ravikumar, o CJI disse: “O legado do Supremo Tribunal é tecido com fios dourados de integridade que pessoas como o Juiz Ravikumar teceram ao longo do seu serviço. Como farol inabalável que guia o navio pelas águas, a sua presença regulou o caminho da justiça com sabedoria e graça.

O CJI disse que quando um juiz se aposenta é sempre um momento amargo e doce. Contudo, há um terceiro aspecto em que os colegas juízes celebram o legado judicial do juiz cessante.

O Juiz Khnna da CJI acrescentou que quando o Juiz Ravikumar sair dos conhecidos corredores do Supremo Tribunal, não só sentiremos falta dele como um juiz do mais alto calibre e competência, mas também como uma alma única – “nobre, humilde e simples” .

A CJI falou sobre como, apesar dos rigores da obrigação judicial, o juiz Ravikumar visita anualmente o templo de Sabarimala e agenda horário para viajar com sua família. Acrescentou ainda que ao longo dos anos visitou Kerala em diversas ocasiões e ficou cativado pela sua paisagem serena.

“É neste contexto de conhecimento cultural que posso agora ver emergir a confiança tranquila e o calor de carácter do juiz Ravikumar; é moldado pelos fundamentos das suas raízes”, disse o CJI.

O CJI também classificou a jornada do juiz Ravi Kumar como verdadeiramente notável, ressaltando que ele nasceu em uma pequena cidade de Kerala e que sua introdução aos tribunais veio através de seu pai, que era escrivão.

“Todos nós que nascemos e crescemos em cidades e vilas não podemos imaginar como é difícil para uma pessoa de uma aldeia vir e tornar-se juiz de um tribunal superior. Ele é uma inspiração para todos nós”, disse ele. O CJI disse.

A CJI afirmou que a harmonia também se reflecte na sua visão de democracia, e que não tem noções arcaicas de hierarquia e dá tratamento igual a todas as pessoas de todas as esferas da vida.

O CJI disse que foi informado de que a pepita favorita do juiz Ravikumar entre os jovens funcionários da lei é: “‘Eu vejo a vida como B para D, B para nascimento, D até a morte e c para contribuição intermediária.’ ele viveu e reformou seu trabalho, profissionalmente e na vida”, disse o CJI.

O CJI disse que ao longo dos anos como juiz, encontrou uma coisa em comum – a abordagem do juiz Ravikumar aos casos – soluções simples tornam o trabalho judicial e a justiça muito mais reais para pessoas reais e isso é notável.