Chefe de Justiça Sanjiv Khanna, juízes da Suprema Corte planejando férias particulares em Andhra Pradesh: fontes

O Chefe de Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, juntamente com outros 24 juízes da Suprema Corte, planejaram férias em Andhra Pradesh neste fim de semana. O grupo, incluindo seus cônjuges, visitará Vishakhapatnam e o Vale Araku de 11 a 14 de janeiro, disseram fontes à India Today TV.

A viagem foi descrita como uma reunião informal durante o período de férias do Tribunal.

Os juízes cobrirão os custos pessoalmente, usando o Leave Travel Allowance (LTC), um benefício disponível para todos os funcionários públicos.

Fontes indicaram que o Chefe de Justiça discutiu a ideia de permitir que os juízes e suas famílias relaxem juntos. Esclareceram que a viagem não era uma visita oficial e não seria financiada pelo Tribunal.

“Ficou decidido que como também participarão as famílias, a viagem será feita com LTC ou despesas pessoais. Esta não é uma viagem oficial que é feita com despesas judiciais”, disse uma fonte.