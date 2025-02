Chefe do CPI: Sanções de Estados Unidos

O presidente de Tribunal Penal Internacional Na sexta -feira, ele atacou as sanções americanas anunciadas contra sua instituição, descrevendo -as como “ataques sérios” contra a ordem mundial baseada no mundo.

Presidente dos Estados Unidos Donald TrumpA ordem contra o tribunal foi “a última de uma série de ataques sem precedentes e escalonados com o objetivo de minar a capacidade do tribunal de administrar a justiça”, disse ele Tomoko Akane Em comunicado.

“Tais ameaças e medidas coercitivas constituem ataques graves contra os estados do Tribunal, a ordem internacional com base no estado de direito e em milhões de vítimas”, acrescentou.

Na quinta -feira, Trump assinou um Ordem Executiva Colocando sanções ao CPI, zangado com sua investigação por supostos crimes de guerra israelense em Gaza.

As medidas incluíam congelamento e proibições de viagem contra Funcionários da CPIOs funcionários e seus parentes, juntamente com quem considera ter ajudado a tribunal de investigações.

“Rejeitamos firmemente qualquer tentativa de influenciar a independência e imparcialidade do Tribunal Ou para politizar nossa função judicial “, disse Akane.

Ela disse que havia notado “Deep do arrependimento” A ordem de Trump e enfatizou que o CPI é “indispensável”, dadas as atrocidades cometidas em todo o mundo.