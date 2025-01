Chefes de defesa da Ucrânia e dos EUA se reúnem antes da reunião de Ramstein na Alemanha

O chefe da defesa ucraniano encontrou-se com o seu homólogo americano antes da 25ª reunião do grupo de países ocidentais sobre a coordenação do fornecimento de armas a Kiev, previsto para 9 de janeiro na base aérea de Ramstein, na Alemanha, anunciou quinta-feira o Ministério da Defesa ucraniano.

Citando Rüstem UmerovO ministério disse no Telegram que os líderes da coligação aprovaram roteiros para cada uma das oito áreas de cooperação, que definirão objectivos estratégicos e necessidades principais de assistência militar à Ucrânia pelo menos até ao final de 2027.

“Comecei a trabalhar na próxima reunião no formato Ramstein. Tive uma reunião com o secretário de Defesa dos EUA. Lloyd Austin“, durante o qual discutimos os preparativos para a reunião e as principais áreas de cooperação”, disse Umerov, citado pelo ministério.

Na véspera, uma delegação do Conselho de Segurança Nacional dos EUA chegou a Kiev para resumir os resultados da assistência dos EUA à Ucrânia em 2024 e o planeamento da cooperação entre equipas dos Ministérios da Defesa em 2025.

As partes discutiram a situação dos investimentos anteriormente anunciados na produção ucraniana de drones e o desenvolvimento de outros projetos conjuntos no domínio do complexo militar-industrial. Foi dada especial atenção ao aumento da assistência americana em certos tipos de armas e munições.