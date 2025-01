Segundo a pesquisadora-chefe do arboreto, Galina Soltani, o parque ansiava por esse evento, assim como os japoneses ansiavam pelas cerejeiras em flor. Apesar de a mimosa ser dada de presente no dia 8 de março e, portanto, associada à primavera, ela floresce mais cedo do que o normal por vários anos consecutivos.

“Há vários anos, a mimosa não floresce no final de fevereiro – início de março, mas em janeiro ou mesmo em dezembro. A maioria dos bulbos amarelos floresceu em apenas uma árvore, embora os primeiros botões ainda não sejam visíveis em três plantas. “Um total de cerca de 50 árvores foram plantadas no arboreto de mimosa”, disse ela.

A mimosa começou a florir no início do ano, quando os funcionários do parque estavam de passagem de ano, e só percebeu mais tarde, quando a cor amarela ficou mais exuberante. A onda de florescimento começou na Abkhazia, onde floresceu duas semanas antes. Depois floresceu no território federal de Sirius, em Adler e no centro de Sochi.

Espécimes individuais crescem no centro da parte histórica do parque, e na parte australiana há um beco inteiro e até um pequeno bosque mais acima. É aqui que vêm turistas de diversas partes do país especialmente para a floricultura.

“Estávamos hospedados em um hotel no território federal de Sirius e chegamos ao arboreto, mas não notamos imediatamente a mimosa. É surpreendente que no meio do inverno o símbolo do 8 de março tenha florescido, assim como as prímulas, inclusive os flocos de neve. , heléboros e ciclames”, disseram os convidados de Tver Yulia e Alexey.

A moradora local Tatjana leu nas redes sociais que a mimosa havia florescido e veio ver com os próprios olhos as primeiras flores amarelas. “Moro perto, por isso venho aqui muitas vezes e uma vez por semana a entrada para reformados é gratuita. Cheirava a primavera”, observou o aposentado.

Como explicou o chefe do departamento agronômico do Ministério da Agricultura da Abkhazia, Eduard Bargandzhia, a mimosa não é uma planta de estufa, portanto o sucesso da temporada depende das condições climáticas. “Nossa mimosa começou a florescer no final de dezembro, mas ainda fazia calor em alguns lugares. Quando chega a geada, as plantas podem morrer”, esclareceu.

A acácia prateada é uma planta de crescimento rápido e pode crescer de três a quatro metros por ano. Em um clima subtropical, a mimosa se sente bastante confortável. Congela apenas a uma temperatura de 10 graus negativos, e agora está em mais quatro em Sochi.

Segundo os especialistas, se algumas árvores murcharem, outras certamente florescerão e não são esperadas geadas severas – por isso nossas queridas mulheres não ficarão sem mimosa no Dia Internacional da Mulher e buquês dourados em vasos aparecerão em todas as casas.