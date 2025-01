Chelsea volta às vitórias ao derrotar o Wolves por 3-1

Chelsea venceu pela primeira vez em seis jogos da Premier League ao vencer times ameaçados de rebaixamento. Wolverhampton Wanderers 3 a 1 em casa na segunda-feira, com gols dos zagueiros Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella e um terceiro do ala Noni Madueke.

A vitória empurrou o Chelsea – que estava em segundo lugar no mês passado – acima do Manchester City e do Newcastle United para o quarto lugar, enquanto o Wolves ficou fora dos três últimos colocados apenas pelo saldo de gols, à frente do Ipswich Town.

Os anfitriões, em busca de uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, assumiram a liderança aos 24 minutos, quando Tosin chutou ao lado, de perto.

Mas o goleiro Robert Sanchez deu ao Wolves o empate nos acréscimos do primeiro tempo, quando ele marcou um escanteio e Matt Doherty acertou a bola.

Os torcedores da casa temiam uma repetição dos últimos jogos, já que o Chelsea desperdiçou a vantagem até que Cucurella se adiantou para marcar depois que Kiernan Dewsbury-Hall, em sua primeira partida na liga pelos Blues, cabeceou após cruzamento de Madueke no momento do jogo.

Cinco minutos depois, Madueke cabeceou para garantir que um cabeceamento de Trevoh Chalobah, que retornava a Stamford Bridge depois de ser chamado de volta de um período de empréstimo ao Crystal Palace, cruzasse a linha.

“É instinto. O instinto do atacante”, disse Madueke à Sky Sports. “Eu sabia que estava exagerando. Depois pedi desculpas ao Trevoh. Tive que colocar isso na rede com certeza.

“Ele me disse: ‘Não há como você tirar meu objetivo’, mas eu disse: ‘Você tem que entender, é para isso que eles me pagam'”.

O Chelsea tem 40 pontos em 22 jogos, 10 atrás do líder Liverpool e quatro atrás do segundo colocado Arsenal e Nottingham Forest. Estão dois pontos acima de Manchester City e Newcastle.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, foi impulsionado pelo retorno do capitão do clube, Reece James, que estreou como titular após a última de uma série de ausências por lesão.

Chalobah também reforçou a defesa dos Blues após as derrotas de Wesley Fofana e Benoit Badiashile devido a lesão.

O zagueiro Levi Colwill e os meio-campistas Romeo Lavia e Enzo Fernandez estavam ausentes da equipe antes da viagem do Chelsea ao campeão Manchester City, no sábado.