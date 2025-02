Segundo ela, esses chás contêm componentes ativos que nem sempre têm uma influência positiva na saúde.

“Grande parte das Liverlaesies está associada ao abuso de ervas, e parece seguro, por exemplo, chá de Ivan”, disse Chernyshovah AIF.ru.

Nenhuma grama pode ser chamada completamente segura. Ela esclareceu que alguns componentes do chá de ervas reduzem a coagulação do sangue, influenciam os níveis de açúcar, o que pode causar sérias conseqüências à saúde. Não é recomendável usar chá de ervas para mulheres grávidas, pessoas que recentemente sofreram doenças ou operações graves, pessoas com diabetes, alergias, pessoas com doenças hepáticas graves ou pâncreas.

Antes de escolher chá de ervas, é melhor consultar um médico.