Oito naxalitas foram mortos em uma reunião com forças de segurança no distrito de Bijapur, em Chhattisgarh, no sábado, informou a polícia. O tiroteio começou por volta das 8h30 nas florestas da área da delegacia de Gangaloor, quando uma equipe conjunta de pessoal de segurança realizou uma operação anti -xalita.

Segundo um policial sênior, a operação foi lançada na sexta -feira, após contribuições de inteligência sobre a presença de quadros maoístas da divisão Westar na região.

O pessoal da Guarda da Reserva Distrital (DRG), a Força -Tarefa Especial (STF) da Polícia Estadual e a Força Policial da Reserva Central (CRPF), incluindo sua unidade de elite Cobra (Batalhão de Comando para a Resolução da Ação), participou da operação.

As forças de segurança participaram de fotos intermitentes com os maoístas desde a manhã. Mais detalhes sobre a reunião são esperados, pois a operação ainda está em andamento. As operações de patrulha e pesquisa continuam na área para garantir a segurança e reunir mais inteligência.