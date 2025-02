Chiara Ferragni à tarde 5, "Sem comentários": A bomba em Fedez está em duas palavras

Chiara Ferragni Ela voltou aos holofotes: primeiro a acusação, portanto, o difícil contra Fedezseu ex. E agora o influenciador voltou para falar, uma entrevista a Tarde 5o programa transmitido no Canale 5 e implementado por Myrta MerlinoEm que ele foi confrontado hoje, segunda -feira, 3 de fevereiro – com os recentes eventos legais e pessoais envolvidos.

Sob as questões discutidas, é claro, também a referência na opinião do chamado Pandoro-Gate, ao lado de Disputas pessoaisComo a traição de Fedez com Angelica Montini e os ataques de Fabrizio Corona No final de um amor. Com determinação, ele disse: “Tenho certeza da minha inocência e tentarei”.

Chiara Ferragni então queria esclarecer que não há manipulação da mídia por trás das revelações de Fabrizio Corona em relação à traição do ex -marido Fedez, que teria acontecido pouco antes do casamento. A esse respeito, ele disse: “Não, infelizmente, Nada foi organizado para minha parte. É claro que é verdade que tenho muitas partes da minha vida, onde não havia muita privacidade, por causa de nossa escolha. Todas as coisas que eles saem agora, não tenho nada a ver com isso, e eu queria ter desaparecido o máximo possível, mas de vez em quando também é bom responder e deixar as coisas claras, porque de outra forma “.





Dan, Fedez, seu relacionamento com ele. Mas Chiara Ferragni preferiu não decidir sobre esse ponto. “Não sei o que dizer, eu disse. Eu não quero fazer outros comentários Sobre tudo relacionado a Federico e qual era a nossa história. “Em suma, quando ela perguntou se Fedez realmente a amava, Chiara Ferragni estava ancorada atrás de um lacônico” sem comentários “.