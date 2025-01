Chieti, pegou notas falsas por 12 mil euros

31 de janeiro de 2025

351 Bancoote False foram apreendidos em 2024 pela ordem provincial do Guardia di Finanza de ChietiAs seguintes atividades destinadas a garantir a segurança em relação à circulação do euro e ao contraste do fenômeno do “falso monetário”. Em comparação com 2023, as estatísticas oferecem um pouco contra a imagem de intenção, com os 20 euros -snit (198 cópias, por um valor de 3.960 euros) que inicialmente representam os mais “trocados” e “isso mostra a tendência, para o Artistas, para os artistas para os artistas para os artistas de falsificação, escolher uma moeda mais esperada e com uma ativação do limiar psicológico mais alto pelo daqueles, especialmente operadores detalhados, que a manipulam diariamente “, é a análise de O comandante da província, coronel Michele Idarola. Segundo disso “Interrupção“, Encontramos a nota de 50 euros (132, por um valor correspondente de 6.600 euros), etc., descendente de 100 euros (11 ingressos), 10 euros (5 ingressos), 5 euros (4 ingressos) e também de 200 euros Com apenas 1 peça.