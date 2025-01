China lança satélite paquistanês ao espaço

Porcelana lançou com sucesso um Satélite Paquistão em órbita na sexta-feira, disse uma autoridade.

O foguete Longa Marcha-2D de fabricação nacional também transportou o satélite Tianlu-1 e o Londres-1 satélite ao espaço a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, localizado na parte noroeste da China.

Khalil Hashmi, enviado do Paquistão à China, disse que o lançamento do PRSC-EO1 O satélite marcou “outro marco nas viagens espaciais e na colaboração espacial do Paquistão para promover o desenvolvimento socioeconômico”.

O satélite entrou com sucesso na órbita planejada e esta foi a 556ª missão de lançamento da série de foguetes Longa Marcha.

Em maio passado, a China lançou o segundo satélite de comunicações do Paquistão a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang.

No início daquele mês, o primeiro satélite lunar do Paquistão, iCube, foi lançado a bordo da sonda lunar Chang’e-6 da China, em 3 de maio.