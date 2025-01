A China registou o maior número de inundações em 2024, desde que o país começou a registar estatísticas sobre a catástrofe natural, que afecta milhões de pessoas em todo o país, informou quarta-feira a imprensa estatal.

No ano passado ocorreram cerca de 26 cheias nos principais rios do país, o maior número desde 1998, quando Porcelana começou a registrar estatísticas detalhadas sobre inundações, de acordo com o Global Times.

No entanto, o número de produção Os acidentes de segurança diminuíram 11,2% e o número de vítimas também diminuiu 7,7% em termos homólogos em 2024.

De acordo com o Ministério de Gestão de Emergências da China, desastres naturais Eles causaram menos de 1.000 mortes e pessoas desaparecidas.

No entanto, em Outubro, o ministério disse que mais de 84 milhões de pessoas foram afectadas e 836 mortes foram notificadas em todo o país. Mais de 3,3 milhões de pessoas foram realocadas e aproximadamente 50 mil casas foram completamente abandonadas danificado e 630.000 parcialmente danificados.

Os desastres naturais causaram danos significativos no sul de Guangdong, no centro de Hunan e no nordeste das províncias de Liaoning.

A temperatura média nacional da China foi de 23,2 C (73,76 Fahrenheit) em julho do ano passado, a mais alta desde 1961.

Devido ao impacto das alterações climáticas, fortes inundações e tufões também causaram danos significativos às colheitas.