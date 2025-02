Presidente da China Xi Jinping Quinta -feira foi a apresentadora do sultão de Brunei e do primeiro -ministro da Tailândia em Pequim.

Durante sua reunião com Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin WadulahXi disse: “Construa uma comunidade de China-Brune-Brunei com um futuro compartilhado abre um novo capítulo para relações bilaterais”, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China em X.

“Que os dois países sempre permanecem como bons vizinhos ligados pelo mar, bons amigos de confiança mútua e bons parceiros para o desenvolvimento comum”, acrescentou Xi.

O sultão de Brunei está em uma visita de estado à China, onde também participará da cerimônia de abertura dos Jogos Asiáticos na sexta -feira.

Enquanto isso, Xi também recebeu o primeiro -ministro tailandês PAETONGTRAN Shinawatra Em Pequim.

Paetongtran disse que a Tailândia está disposta a fortalecer a cooperação da aplicação da lei com a China e outros países vizinhos e tomar medidas resolvidas e eficazes para tomar medidas energéticas contra crimes cruzados, incluindo jogo on -line e fraude de telecomunicações, de acordo com o Xinhua agência de notícias.

“As duas partes devem tirar proveito das realizações passadas e trabalhar de mãos dadas para oferecer um progresso mais forte na construção da comunidade China-Tailândia com um futuro compartilhado”, disse o Ministério das Relações Exteriores da China.

China e Tailândia comemoram o 50º aniversário de suas relações bilaterais este ano.